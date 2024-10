'Putignano città delle meraviglie', in partenza i progetti per un Natale spettacolare

PUTIGNANO - Tra luci diffuse nel borgo, addobbi speciali, teatro per burattini in cartapesta e iniziative per grandi e bambini, l’inverno a Putignano sarà uno spettacolo. A rendere l’atmosfera cittadina unica e coinvolgere la comunità nello spirito delle prossime festività, l’associazione Lavori dal Basso propone la seconda edizione di “Luci diffuse nel borgo” e lancia una novità, l’iniziativa “Putignano Città delle Meraviglie”.Con l’associazione di promozione sociale Lavori dal Basso, e grazie al sostegno del Comune di Putignano, della Fondazione Carnevale di Putignano, del Ministero della Cultura e della Fondazione CON IL SUD, quest’anno a Putignano i progetti per la comunità e il settore del commercio raddoppiano. Dal 1° dicembre Putignano si vestirà di luci diffuse nel borgo e installazioni in cartapesta che renderanno il centro storico cittadino una vera e propria “Città delle Meraviglie”.20 mila metri di catene luminose abbracceranno la città di Putignano. Torna la seconda edizione di “Luci diffuse nel borgo”, il progetto basato sul concetto di attivazione della comunità dal basso che raccorda cittadini, commercianti e amministrazione locale e genera bellezza. Avviato nel 2023 con l’installazione di 15mila metri di catene luminose, aumentano quest’anno le serie luminose che privati e commercianti potranno adottare.I costi delle installazioni saranno suddivisi al 50% tra chi adotterà le luci e il Comune di Putignano, il quale si impegna ad accendere tutte le catene luminose adottate dalla comunità del centro storico e delle principali vie del centro cittadino.A rendere la città ancora più speciale, nei prossimi mesi prenderanno vita e popoleranno la città 49 opere d’arte in cartapesta. Il tassello finale di un concorso letterario di produzione di fiabe contemporanee che coinvolgerà le alunne i gli alunni delle scolaresche di Putignano. Tra tutte le fiabe ne saranno selezionate sette, i protagonisti delle suddette fiabe prenderanno vita in 49 sculture in cartapesta realizzate dalle maestranze del Carnevale di Putignano. 42 potranno essere adottate ed esposte in altrettante vetrine di attività commerciali, sette saranno adottate ed esposte al Teatro Comunale “Giovanni Laterza”. Come un unico racconto diffuso sul territorio, le fiabe saranno il filo conduttore che unirà le 49 vetrine. Ogni vetrina sarà un luogo di narrazione di una parte delle fiabe vincitrici. Seguendo un percorso interattivo sarà possibile scoprire l’intera fiaba.E ancora, grazie alle maestranze del Carnevale Di Putignano nascerà il Teatro dei Burattini in Cartapesta all’interno della Biblioteca Comunale di Putignano. Qui, durante il periodo natalizio, le fiabe vincitrici del concorso letterario prenderanno vita e saranno animate.