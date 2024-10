Devozione, mostre, show cooking e spettacoli per tutte le età: torna a Noicattaro la Festa del Raccolto

NOICATTARO - Torna a Noicattaro la Festa del raccolto: domenica 6 ottobre si rinnova l’appuntamento nel comune barese che unisce fede – con la devozione alla Madonna del rito – enogastronomia, agricoltura e spettacoli per tutte le età.Gli appuntamenti della quinta edizione della Festa del raccolto, organizzato dall’Oratorio della Pace-Circolo ANSPI della Parrocchia Santa Maria della Pace di Noicattaro, si aprono domenica alle 19.30 in via Madre Chiesa. La finalità è l’animazione culturale del territorio e la valorizzazione del centro storico cittadino. Il messaggio è quello di una economia sostenibile dove il commercio dell’uva si arricchisce della storia e dell’arte che rendono unico il prodotto nojano. Tutto questo sarà narrato con un mostra Pace e abbondanza, che vedrà esposti i pannelli evocativi di questa profezia.Protagonista anche la tradizione culinaria nojana, con gli stand enogastronomici dove i visitatori potranno degustare i prodotti tipici locali e gli show cooking, curati dagli studenti dell’Istituto alberghiero ‘D. Modugno’ di Noicattaro. Lungo la via sarà anche allestito un tendone con l’uva da tavola e i vitigni, fondamentale vòlano dell’economia agricola nel territorio nojano, a cui fu anche dedicata nella scorsa edizione dell’evento una tavola tematica.La festa del raccolto è poi un appuntamento da vivere con tutta la famiglia. Adulti e bambini si potranno meravigliare con le acrobazie circensi e la clownerie degli artisti di strada che accompagneranno la serata di eventi. Un appuntamento che affonda le radici nella storia: “Questa festa nasce nell'anno 2017 in occasione del centenario della Madonna del Rito – spiega don Vito Campanelli, parroco della Chiesa matrice - Affonda le sue radici nel lontano 1917, e si rifà ad una profezia che nel pieno della guerra, fu consegnata ad una popolana del paese di nome Maria Ungaro, una lavandaia del territorio nojano, una donna povera e disperata per le condizioni della sua famiglia e del figlio minorenne bisognoso di cure e di assistenza. La Vergine Maria le assicurava che ci sarebbe stata la pace e che per la città di Noicàttaro sarebbe anche giunta l’abbondanza, ma bisognava pregare e pregare molto”.Una festa dal risvolto solidale, che punta a lasciare qualcosa al territorio. L’intero ricavato delle offerte sarà infatti destinato ai lavori per il restauro di risanamento e consolidamento dell’antica cappella rurale dedicata alla Madonna di Loreto. L’evento è a ingresso libero e vede il patrocinio di Puglia promozione, della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Noicattaro, con il supporto di Wonderland eventi per la comunicazione.“Anche quest'anno celebriamo il lavoro dei nostri agricoltori con la Festa del raccolto per le strade del nostro centro storico – dichiara il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato - Celebriamo il nostro prodotto importante, che condiziona l'economia di Noicattaro finanche all’80% con feste e animazione nel nostro centro storico. Un momento in più per affermare la nostra tradizione, la nostra cultura enogastronomica e soprattutto la nostra più importante attività di produzione ed esportazione”.Per informazioni si può chiamare il numero 3937295298. Il programma aggiornato degli appuntamenti è disponibile sul profilo Facebook della Wonderland Eventi (https://www.facebook.com/ WONDERLANDEVENTIBYPIRULLI) e sul sito www.ritualinojani.it