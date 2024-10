San Cesario di Lecce, domenica 3 novembre ritorna in scena 'L’isola Degli Animali – Gli animali giudicano gli uomini'

L'isola degli animali (Ph Marina Colucci)

L’appuntamento rientra nella programmazione di "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi" ideata da Astràgali Teatro. Domenica 3 novembre 2024, ore 17.30 Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





Lo spettacolo è liberamente ispirato a "Il processo degli animali contro l’uomo" tratto dalle "Epistole dei Fratelli della Purità". Questa rivisitazione teatrale per bambine e bambini è l’occasione per promuovere una riflessione critica sul mondo contemporaneo, nel quale è assolutamente necessaria una riappacificazione con il territorio e gli esseri umani e animali che lo coabitano, affinché non siano considerati semplicemente come un’alterità passibile di sfruttamento.





La storia è ambientata sull’isola degli animali dove si scatena il caos, l’armonia e la pace degli animali sono sconvolte dagli umani che pretendono di avere il diritto di assoggettarli, disponendo di loro a proprio piacimento. Increduli, gli animali, fino ad allora liberi, decidono di intentare un processo contro gli uomini presso la corte dei saggi djinn, per chiedere spiegazioni della presunta superiorità umana. Lo spettacolo, attraverso un’interpretazione poetica, musicale, coinvolgente e profonda, consente l’approccio a un testo della tradizione araba che ha avuto molta fortuna in tutto il Mediterraneo e il Vicino Oriente nel Medioevo e nel Rinascimento e rappresenta un terreno fertile per la sempre più forte necessità di una società inclusiva e capace di valorizzare le differenze. Siamo chiamati ad ascoltare "le voci degli animali" in una prospettiva ecologica e sensibile del mondo.





La rassegna "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi" rientra nel progetto "Teatri a Sud" ed è prodotta da Astràgali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.





Ingresso: € 3,00. Consigliata la prenotazione.





Per info:

Tel.3892105991