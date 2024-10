San Severo, arrestato Ciro Caliendo: l’imprenditore indagato per l'omicidio della moglie coinvolto anche in un attentato a Bacoli

SAN SEVERO - Ciro Caliendo, imprenditore di San Severo già indagato per l’omicidio volontario della moglie Lucia Salcone, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli per il suo coinvolgimento in un tentato omicidio avvenuto a Bacoli lo scorso marzo. Caliendo, accusato per la morte della moglie, deceduta carbonizzata in un incidente il 27 settembre, è ora al centro di un’inchiesta che lo lega a un attentato contro un ufficiale della Guardia di Finanza.L’attentato risale al 21 marzo 2023, quando una bomba artigianale è stata fatta esplodere nell’auto dell'ufficiale. Secondo gli inquirenti, l'attacco sarebbe stato commissionato dall'ex compagna della vittima, a causa di una controversia per l'affidamento del loro figlio. Caliendo, stando alle ricostruzioni, avrebbe realizzato l'ordigno e fornito il telecomando utilizzato per l'esplosione. Altre 45 persone sono coinvolte nell’inchiesta.Nell'udienza di ieri presso il Tribunale di Napoli, la Procura ha chiesto una condanna a 10 anni per l'esecutore materiale dell'attentato.