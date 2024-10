Polignano a Mare: congratulazioni a Maria La Ghezza per l'elezione al Consiglio della Città Metropolitana di Bari

BARI - A nome del MoVimento 5 Stelle, il consigliere comunale Vito Pietro L'Abbate esprime le sue più sentite congratulazioni a Maria La Ghezza per la sua recente elezione al Consiglio della Città Metropolitana di Bari. Questo risultato rappresenta un importante riconoscimento del suo impegno costante e della dedizione verso la comunità, maturata attraverso un lavoro costante a favore dei cittadini e dei valori del MoVimento 5 Stelle.Maria La Ghezza, negli anni, ha saputo distinguersi per la sua passione e determinazione, mettendo al centro del suo operato l'interesse collettivo e il bene comune, sempre anteposto a logiche personali. L'Abbate esprime grande fiducia nelle capacità di Maria e si dice sicuro che anche in questo nuovo incarico, saprà portare avanti con competenza le istanze del territorio, garantendo trasparenza, equità e innovazione nelle politiche locali.L'elezione di Maria rappresenta un importante passo avanti per l'intera comunità di Polignano a Mare e per il MoVimento 5 Stelle, che ha sostenuto convintamente la sua candidatura. Nonostante sia una consigliera comunale di opposizione, il supporto ricevuto da consiglieri civici e l’apprezzamento oltre i confini locali hanno permesso il raggiungimento di questo significativo traguardo.L'Abbate conclude esprimendo il suo orgoglio per aver sostenuto Maria in questo percorso e augurandole il meglio per il suo nuovo incarico, sicuro che continuerà a operare con lo stesso spirito di servizio e dedizione che l'ha sempre contraddistinta.