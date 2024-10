Foggia in lutto: riaperta la camera ardente per i tre giovani tifosi morti nell’incidente stradale

FOGGIA - Questa mattina è stata riaperta la camera ardente nel palazzetto dello sport Preziuso di Foggia, dove si trovano le salme di Michele Biccari (17 anni), Gaetano Gentile (21 anni) e Samuel Del Grande (13 anni), i tre giovani tifosi del Foggia Calcio tragicamente deceduti domenica sera in un incidente stradale. I ragazzi avevano appena assistito alla trasferta della loro squadra del cuore contro il Potenza.

La camera ardente resterà aperta fino alle 13 di oggi, mentre i funerali si terranno alle 16 presso lo stadio Pino Zaccheria. È attesa la presenza di numerose autorità, tra cui il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Anche Roberto De Zerbi, ex allenatore del Foggia e attualmente tecnico del Marsiglia, ha voluto rendere omaggio inviando tre corone di fiori in onore delle vittime, sottolineando il suo forte legame con la città.

Per onorare la memoria dei tre giovani, il Comune di Foggia ha proclamato il lutto cittadino. Sono attese oltre 10mila persone allo stadio Zaccheria per i funerali, compresi gruppi di ultras provenienti da tutta Italia. Un maxi schermo è stato allestito all'esterno dello stadio per permettere a tutti di seguire la cerimonia funebre.

L’intera comunità foggiana si stringe attorno alle famiglie colpite da questa immensa tragedia, manifestando il proprio dolore e solidarietà in questo difficile momento.