San Severo,VII edizione di Organ'Aria: arriva il trio Bellocchio-Facchini-Magarelli

SAN SEVERO(FG) - Prosegue con il suo secondo appuntamento la VII edizione di Organ'Aria, famosa manifestazione organizzata dal Conservatorio "Umberto Giordano" di Foggia in collaborazione con la Fondazione Monti Uniti, nata per valorizzare il patrimonio organario della provincia di Foggia, passa per il secondo anno consecutivo da San Severo, località-simbolo del barocco nella Puglia settentrionale.Il luogo scelto per il secondo appuntamento di questa settima edizione è la chiesa di San Lorenzo delle Benedettine, sita nel centro cittadino, meraviglioso scrigno barocco che conserva uno splendido organo del 1740 costruito dalla blasonata famiglia organaria dei Cimino, oggetto di un recente restauro.Sabato 12 ottobre 2024, alle 20 i soprani Annamaria Bellocchio ed Ester Facchini, insieme all'organista Gaetano Magarelli, presenteranno Cantemus, Exultemus - Il mottetto per voce e basso continuo nel Barocco italiano, un programma in omaggio alla vocazione canora delle "Signore Monache” di San Lorenzo.L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.___________________Sabato 12 ottobre 2024San Severo (FG)Chiesa di San Lorenzo delle Benedettine, ore 20Cantemus, Exultemus. Il mottetto per voce e basso continuo nel Barocco italianoAnnamaria Bellocchio, sopranoEster Facchini, sopranoGaetano Magarelli, organoANNAMARIA BELLOCCHIOSoprano, diplomata in canto con lode presso il Conservatorio «N. Rota» di Monopoli. Nel 2015 vince il bando di concorso pubblico per Artista del coro stabile della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari per cui è anche solista in opere e concerti sinfonici. Si esibisce per la Fondazione Paolo Grassi e il Festival della Valle d’Itria, Van Westerhout Cultural Activities di New York, Auditorium del Violino di Cremona e altri festival nazionali ed internazionali. È all’Arena di Verona come Artista del coro per la serata in onore del canto lirico Patrimonio immateriale dell’UNESCO. Incide per Digressione Music: la Passio D.N.I.C. secundum Ioannem di V.A. Cozzoli (Soliloquentes) e Officia di A. Pansini, Beatus Conradus di A. Magarelli in collaborazione con la Cappella Musicale Corradiana. Il suo ultimo lavoro discografico è Note di Donne vol. 2, disco monografico sui mottetti a voce sola e strumenti di Isabella Leonarda (1620-1704). Attualmente si perfeziona con Manuela Custer.ESTER FACCHINISoprano, diplomata in canto presso il Conservatorio «N. Piccinni» di Bari, ha conseguito il Master di II Livello in Musica Antica sotto la guida di Antonio Florio presso il Conservatorio «San Pietro a Majella» di Napoli. Attualmente si perfeziona con Manuela Custer. Diretta da Alberto Zedda in La Cenerentola di Rossini, ha interpretato il ruolo di Clorinda. Per il 40° Festival della Valle d’Itria ha interpretato i ruoli di Amore in Orfeo ed Euridice di Gluck e di Sem ne Il diluvio di Noè di Britten. Collabora con la Cappella Neapolitana e Antonio Florio, l’Ensemble Barocco di Napoli, la Cappella Musicale Corradiana e Antonio Magarelli. Ha inciso Officia in feria V et VI Maioris Hebdomadæ di Antonio Pansini (1703-1791), il Primo Libro de’ Madrigali di Francesco Antonio Baseo (1582) e Amore Langueo, mottetti di G. del Negro (ca. 1570-1620). Ha collaborato in qualità di Artista del Coro-soprano, presso la Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.GAETANO MAGARELLIDiplomato in pianoforte, organo e clavicembalo e laureato con lode in Discipline Musicali. Oltre all’attività concertistica in qualità di solista e continuista si dedica alla ricerca musicologica; ha curato l’edizione critica della Passio D.N.I.C. secundum Ioannem per soli coro e orchestra (1816), composta dal sacerdote e musicista molfettese Vito Antonio Cozzoli (1777-1817). Ha pubblicato alcuni saggi sull’arte organaria della scuola napoletana e sui codici liturgici notati degli archivi pugliesi. Ha inciso per Discantica, Digressione Music, Fe.N.I.A.R.Co. Particolarmente interessante l’incisione della Passio di Cozzoli con strumenti storici e i due CD realizzati in collaborazione con Francesco Di Lernia per la valorizzazione dell’organaria pugliese. È Organista e Maestro di Cappella della Cattedrale di Molfetta e membro della Commissione Diocesana di Arte Sacra (settore Organi storici). È professore di clavicembalo e tastiere storiche presso il Conservatorio di musica «U. Giordano» di Foggia.