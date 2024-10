Marco Lodola a Molfetta con la sua Exhibition

MOLFETTA - Si inaugura sabato 12 ottobre alle ore 18.30 in Galleria Arte 54 di Molfetta l’Exhibition di Marco Lodola l’artista pavese che ha fondato, agli inizi degli Anni ’80, il movimento del Nuovo Futurismo Italiano. Le sue sculture luminose sono conosciute in tutto il mondo, apprezzate da musei, gallerie, brand di moda, cinema a tv.



Nelle sue opere Marco Lodola tratta soggetti che spaziano dalle famose coppie di innamorati ai personaggi del circo e della musica. I soggetti scelti da Marco Lodola si riferiscono quindi al mondo dei mass media, della pubblicità della musica e alle loro icone.

L'artista riporta i suoi soggetti tipici: Pin Up, Vespa, macchine, personaggi dello spettacolo e della musica, per realizzare le sue sculture Marco Lodola si ispira alle luci delle metropoli di tutto il mondo, ed è riuscito a dare vita ad un'arte in grado di entrare concretamente nella vita quotidiana delle persone.

Le opere di Lodola si presentano come apparizioni contemporanee dal sapore pop e televisivo.

“E' veramente un piacere per Galleria Arte 54 ospitare uno degli artisti contemporanei più famosi ed influenti del panorama italiano e internazionale - ha dichiarato Susanna Vitulano fondatrice di Galleria Arte 54 - le sue installazioni luminose hanno fatto il giro del mondo portando l'arte pop nelle piazze e nei palazzi di tante città, ma soprattutto vengono celebrate in tutto il mondo non solo per essere delle opere d'arte uniche nel loro genere, ma anche per la loro versatilità. “

“Vogliamo dare anima alla Città – ha aggiunto Michele Vitulano – l’esposizione di Marco Lodola a Molfetta che è frutto di una collaborazione con la Galleria Deodato Arte e Galleria Benvenuto- vuole essere un messaggio forte, un inno alla bellezza che nell’arte ritroviamo – soprattutto in una Città come Molfetta che sta perdendo di Bellezza.”

L’apertura ufficiale sarà il 12 ottobre, alle ore 18.30, poi Marco Lodola Exhibition sarà visitabile sino al 10 novembre dalle ore 18.30 alle ore 20.30 (ingresso gratuito).

Marco Lodola: Classe 1955, nasce a Dorno, si dedica sin da subito all’arte, studia prima all’accademia di Belle Arti di Firenze, poi a quella di Milano. Inizia a muovere i primi passi nello scenario artistico negli anni Sessanta quando propone opere che hanno come protagonisti i personaggi del mondo della musica.

A partire dagli anni Ottanta, Marco Lodola si affianca al movimento chiamato Nuovo Futurismo e da questo momento inizia ad affermarsi sulla scena italiana ed internazionale come uno dei maggiori artisti contemporanei italiani. Lodola prende parte in molteplici esposizioni tenute in ogni parte del mondo come Italia, Pechino, Hong Kong, Singapore e New York.