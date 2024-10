Sara Errani accede al tabellone principale del WTA 500 di Ningbo

Nel secondo e ultimo turno delle qualificazioni del torneo WTA 500 di Ningbo, in Cina, Sara Errani ha superato la cinese Yaxin Ma con il punteggio di 6-0, 4-6, 6-4, assicurandosi un posto nel tabellone principale. L'italiana ha dominato il primo set, sfruttando un servizio efficace e la sua esperienza sul campo. Nel secondo set, l'equilibrio è durato fino al 4-4, ma la cinese è riuscita a prevalere grazie a una serie di pallonetti che hanno messo in difficoltà l'italiana.Nel decisivo terzo set, Errani ha ritrovato il suo ritmo, utilizzando colpi in top spin e un gioco solido da fondo campo per chiudere il match a suo favore. Questa vittoria segue quella ottenuta nel primo turno delle qualificazioni, dove Errani ha battuto la cinese Xinyu Gao con un netto 7-5, 6-1.In altre partite delle qualificazioni, la cinese Xiaodi You ha superato l’australiana Priscilla Hon per 6-0, 6-3, mentre Ajla Tomljanovic, australiana di origine croata, ha avuto la meglio sulla tedesca Ella Seidel con un netto 6-1, 6-2. Tra gli altri risultati, l’uzbeka Varvara Lepchenko ha sconfitto Kathinka Von Deichmann del Liechtenstein per 6-3, 6-2, la russa Kamilla Rakhimova ha battuto la tedesca Tamara Korpatsch 6-0, 6-3, e l’australiana Olivia Gadecki ha eliminato l’ungherese Anna Bondar con un 6-2, 6-3.Errani ora affronterà il tabellone principale, pronta a dare il meglio contro avversarie di livello mondiale.