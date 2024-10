Serie C: Foggia pareggia 1-1 contro il Potenza, Taranto conquista la prima vittoria della stagione

Nella nona giornata del girone C di Serie C, il Foggia ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Potenza allo stadio "Viviani". La partita si è aperta con un gol annullato a Caturano per fuorigioco al 14'. Al 25’, D’Auria è andato vicino al vantaggio con una punizione pericolosa. Il Potenza è passato in vantaggio al 31' grazie a un rigore trasformato da Caturano, concesso per un fallo del portiere De Lucia su D’Auria. Sul finire del primo tempo, al 45’, Mazzocco ha sfiorato il pareggio per il Foggia.Nel secondo tempo, il Foggia ha trovato il gol del pareggio al 36’ con Emmausso, che ha segnato di testa su un cross di Salines. Con questo risultato, il Foggia si trova in dodicesima posizione in classifica con 9 punti, a pari merito con la Turris, mentre il Potenza occupa il settimo posto con 15 punti.Nell'altra partita di giornata, il Taranto ha conquistato la sua prima vittoria in campionato, battendo il Picerno 1-0 allo stadio "Iacovone". Dopo un primo tempo ricco di occasioni ma senza reti, il Taranto ha trovato il gol decisivo al 95', quando Battimelli ha segnato di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mastromonaco. Questa vittoria porta il Taranto all’ultimo posto in classifica con 6 punti, insieme alla Juventus Next Gen. Il Picerno, invece, si mantiene in sesta posizione con 16 punti.