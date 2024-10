Scalera. Mottola: 'Aumentano i livelli di sicurezza sulla SS 100'

MOTTOLA (TA) - "Domani sulla SS 100 partirà il nuovo servizio di rilevazione della velocità in modalità Safety Tutor con limiti imposti a 70 Km orari. Dopo il completamento di alcuni lavori effettuati da ANAS Puglia nei mesi scorsi, tra i quali zebrature stradali e aumento della segnaletica orizzontale, arriva un’altra soluzione tampone per aumentare i livelli di sicurezza su un’arteria molto pericolosa e nota ormai come “la strada della morte”. È anche in dirittura d’arrivo il decreto autorizzativo che prevede la realizzazione della rotatoria in località San Basilio e l’ampliamento delle corsie nel tratto Gioia del Colle – San Basilio Mottola. Dopo diverse audizioni che mi hanno visto impegnato in V Commissione – ha dichiarato il Consigliere Comunale Antonio Paolo Scalera – nelle quali ho avanzato diverse proposte di messa in sicurezza della SS 100, molte delle quali sono state già messe in atto da ANAS Puglia" si legge nella nota stampa a cura di Antonio Paolo Scalera, consigliere regionale (La Puglia Domani) Vice Presidente V Commissione. - "Domani sulla SS 100 partirà il nuovo servizio di rilevazione della velocità in modalità Safety Tutor con limiti imposti a 70 Km orari. Dopo il completamento di alcuni lavori effettuati da ANAS Puglia nei mesi scorsi, tra i quali zebrature stradali e aumento della segnaletica orizzontale, arriva un’altra soluzione tampone per aumentare i livelli di sicurezza su un’arteria molto pericolosa e nota ormai come “la strada della morte”. È anche in dirittura d’arrivo il decreto autorizzativo che prevede la realizzazione della rotatoria in località San Basilio e l’ampliamento delle corsie nel tratto Gioia del Colle – San Basilio Mottola. Dopo diverse audizioni che mi hanno visto impegnato in V Commissione – ha dichiarato il Consigliere Comunale Antonio Paolo Scalera – nelle quali ho avanzato diverse proposte di messa in sicurezza della SS 100, molte delle quali sono state già messe in atto da ANAS Puglia" si legge nella nota stampa a cura di Antonio Paolo Scalera, consigliere regionale (La Puglia Domani) Vice Presidente V Commissione.





"Finalmente l’attenzione su questa arteria è massima e per la prima volta si potrà contare su un progetto di allargamento a quattro corsie che attraverserà perfino la galleria Mauro La battaglia sulla SS 100 non è finita – conclude Scalera – e tutto ciò rappresenta solo un primo passo, anche se importante, cui seguiranno, così come più volte preteso nella audizioni, le soluzioni definitive per le quali, per quel che mi riguarda, non sarà mai abbassata la guardia" ha dichiarato ancora il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera.