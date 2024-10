MS Food Day, il più importante evento internazionale sulla sicurezza alimentare ha scelto (di nuovo) la Puglia

FASANO (BR) – L’ottava edizione dell’MS Food Day, il più importante evento scientifico internazionale sulla sicurezza alimentare, si svolgerà a Fasano dal 16 al 18 ottobre (Hotel del Levante). Si tratta dell’appuntamento più atteso e qualificato per aziende del comparto, Biologi, Tecnologi Alimentari e operatori del settore, allestito a cadenza biennale e stavolta quasi interamente incentrato sulle nuove frontiere legate alla tutela, alla salvaguardia e alla tracciabilità dei prodotti ittici. – L’ottava edizione dell’MS Food Day, il più importante evento scientifico internazionale sulla sicurezza alimentare, si svolgerà a Fasano dal 16 al 18 ottobre (Hotel del Levante). Si tratta dell’appuntamento più atteso e qualificato per aziende del comparto, Biologi, Tecnologi Alimentari e operatori del settore, allestito a cadenza biennale e stavolta quasi interamente incentrato sulle nuove frontiere legate alla tutela, alla salvaguardia e alla tracciabilità dei prodotti ittici.





Organizzato dalla Società chimica Italiana, segnatamente dalla Divisione di Spettrometria di Massa, come partner territoriale l’MS Food Day si avvarrà di Lepore Mare SpA, azienda leader nel settore ittico e tra le realtà imprenditoriali più dinamiche e innovative dell’agroalimentare italiano. Dopo Foggia (2015, con allestimento a cura di BonassisaLab SpA, specializzata proprio in sicurezza alimentare), è la seconda volta che l’MS Food Day sceglie la Puglia come sede della kermesse e luogo deputato a ospitare dibattiti, analisi e nuovi orientamenti scientifici ispirati dall’ausilio della spettrometria di massa. «Il convegno scientifico internazionale MS Food Day, in cui l’acronimo MS sta a indicare proprio la «spettrometria di massa» – argomenta Gianluca Giorgi del dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università di Siena, nonché coordinatore scientifico dell’MS Food Day – ritorna con la sua ottava edizione in Puglia per parlare di sicurezza e sostenibilità alimentare, di tracciabilità e delle molteplici applicazioni che la spettrometria di massa, una tecnologia in costante e continua evoluzione, offre nello studio degli alimenti, unitamente alle sue più recenti innovazioni strumentali, metodologiche e applicative in ambito food».





L’Ms Food Day sarà inoltre l’occasione per mettere a confronto le nuove prospettive della spettrometria di massa coi big player del comparto alimentare, considerando quelle della sicurezza e della sostenibilità come le assolute priorità globali nel contesto dell’industria alimentare. Per questo motivo autenticità, tracciabilità dei prodotti alimentari e sicurezza alimentare sono tematiche che hanno grande impatto su salute e benessere, oltre a essere entrate a far parte dell’Agenda 2030 ONU, insieme alla transizione ecologica. Attesi circa 200 iscritti all’evento con plenary speakers, comunicazioni orali e poster di elevatissimo profilo scientifico: un’occasione di aggiornamento e networking tra professionisti del settore e matching tra università, enti pubblici e privati e aziende operanti in ambito agroalimentare, con una riconosciuta valenza internazionale.