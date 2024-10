Tragedia sulla strada: tre giovani tifosi del Foggia perdono la vita in un incidente

POTENZA - Tre giovani vite spezzate: due minorenni e un ragazzo di circa 20 anni, tutti di Foggia, sono le vittime del tragico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a pochi chilometri da Potenza. Il gruppo di tifosi stava facendo ritorno dalla partita tra Potenza e Foggia, terminata 1-1 e valida per la nona giornata del girone C della Serie C.L’incidente ha coinvolto un minivan, su cui viaggiavano i tifosi foggiani, e un’automobile. I due veicoli si sono scontrati frontalmente, causando il terribile bilancio di tre morti. Sul luogo del dramma è intervenuto anche il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, per portare il suo sostegno alle famiglie coinvolte.Il Calcio Foggia 1920 ha voluto esprimere il proprio cordoglio attraverso un post sui social, scrivendo: "In queste ore concitate il Calcio Foggia 1920 esprime il suo cordoglio alla Foggia Ultras e alle loro famiglie". Anche il Potenza Calcio ha manifestato la sua vicinanza alla comunità foggiana, unendosi al lutto con un messaggio di cordoglio sui social.