Serie C, Girone C: Altamura vince 2-0 a Latina, terza vittoria esterna della stagione

- Altamura ottiene la sua terza vittoria in trasferta in questo campionato di Serie C, imponendosi per 2-0 sul Latina allo stadio "Francioni" nella decima giornata del girone C.Nel primo tempo, la squadra pugliese si avvicina al vantaggio al 27’, con Riccardi che sfiora il gol. Poco dopo, al 33’, anche Bocic si rende pericoloso per il Latina, mentre al 43’ D'Amico non riesce a concretizzare un'ottima occasione. Nonostante gli sforzi di entrambe le squadre, la prima metà si chiude a reti inviolate.Nella ripresa, l’Altamura passa in vantaggio al 10’: Leonetti segna con un preciso tocco al volo su cross di Rolando, sbloccando la partita. Al 17’, Petermann ci prova con un destro che però non trova lo specchio della porta.Il Latina subisce un duro colpo al 25’, quando Bocic viene espulso per un fallo da ultimo uomo su Manè, lasciando la squadra in inferiorità numerica. Al 36’, l’Altamura ne approfitta e raddoppia con D’Amico, che segna un rasoterra di sinistro su assist di Minesso. Nei minuti di recupero, Molinaro sfiora il 3-0 al 94’, ma la palla termina fuori.Con questa vittoria, l’Altamura sale all’undicesimo posto in classifica con 10 punti, insieme alla Cavese. Il Latina, invece, resta terzultimo con soli 7 punti, faticando a uscire dalle zone basse della classifica.