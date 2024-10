Serie C, girone C: Cerignola e Monopoli cercano conferme, Taranto e Altamura in lotta per la salvezza

FRANCESCO LOIACONO - Nella nona giornata di andata del girone C di Serie C, si prospettano partite decisive per diverse squadre pugliesi. Il Cerignola, dopo la convincente vittoria per 3-0 contro la Turris al "Liguori", affronterà domani sera alle 20:30, presso lo stadio "Monterisi", il Sorrento, che arriva dal pareggio 1-1 contro il Trapani al "Viviani". I padroni di casa cercheranno di conquistare i tre punti per avvicinarsi al terzo posto in classifica.

Il Monopoli, primo in classifica dopo la vittoria per 1-0 contro l’Altamura al "San Nicola", affronterà sabato 12 ottobre alle 15:00, al "Veneziani", il Crotone, reduce dalla pesante sconfitta per 4-0 contro l’Avellino allo "Scida". La squadra biancoverde cercherà di consolidare il primato in classifica con un’altra vittoria.

L'Altamura, impegnato nella lotta per la salvezza, giocherà sabato alle 17:30 al "Massimino-Cibali" contro il Catania, squadra che nell’ottava giornata ha vinto 3-1 contro la Casertana al "Pinto". Per l’Altamura sarà fondamentale ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla zona salvezza.

Il Taranto, dopo la sconfitta per 2-0 nel derby contro il Foggia allo "Zaccheria", ospiterà domenica 13 ottobre alle 17:30 allo "Iacovone" il Picerno, che ha pareggiato 1-1 con la Cavese al "Curcio". La squadra rossoblù, fanalino di coda, dovrà assolutamente vincere per abbandonare l’ultimo posto in classifica.

Infine, il Foggia, galvanizzato dalla vittoria nel derby, affronterà alle 19:45 al "Viviani" il Potenza, reduce dal successo per 3-2 contro la Juventus Next Gen a Biella. I rossoneri cercheranno di continuare la striscia positiva per mantenersi in corsa verso la qualificazione ai play-off.