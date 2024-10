Serie C Girone C: Il Monopoli espugna Latina, 1-0 grazie a Bulevardi

FRANCESCO LOIACONO - Il Monopoli conquista la sua quinta vittoria esterna della stagione battendo il Latina per 1-0 allo stadio “Francioni” nella dodicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Con questo successo, la squadra pugliese si porta a 22 punti, in seconda posizione insieme all’Avellino.La gara inizia con un Monopoli deciso a imporre il proprio gioco. Al 21’, Vazquez sfiora il vantaggio con una buona occasione, mentre due minuti dopo è Ndoj a mettere in difficoltà la difesa del Latina, ma senza riuscire a trovare la rete. Al 25’ è il turno di Yeboah, che per poco non sblocca il risultato. L’insistenza degli ospiti viene però premiata al 31’: Bulevardi riceve un assist preciso da Viteritti e con un destro in diagonale trafigge il portiere, portando il Monopoli in vantaggio. La squadra di Mister Pancaro continua a spingere e al 33’ sfiora il raddoppio con Yabre, che manca l’appuntamento con il gol per un soffio.Nella ripresa il Latina cerca di riorganizzarsi e di reagire. Al 10’ Vazquez ha l’occasione per incrementare il vantaggio, ma non riesce a schiacciare in porta un buon colpo di testa. Il Latina si rende pericoloso al 14’ con Petermann, che va vicino al pareggio, e al 17’ con Angileri, che spreca una buona occasione. La partita si accende e le occasioni continuano da entrambe le parti: al 20’ Scipioni sfiora il gol per il Latina, mentre al 32’ Grandolfo fallisce un’opportunità per il Monopoli. Al 36’ Bocic tenta il colpo di testa per gli ospiti, ma anche lui non trova il bersaglio.Il Monopoli riesce a difendere il vantaggio fino al fischio finale, portando a casa tre punti preziosi e confermando la propria forza in trasferta. Con 22 punti, la squadra pugliese si piazza al secondo posto insieme all’Avellino, dimostrando di poter competere per le prime posizioni del girone. Una vittoria importante per mantenere alto il morale e continuare la corsa nella zona alta della classifica.