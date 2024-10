Serie C, Girone C: L'Altamura cade 2-0 contro il Catania al 'Massimino'

FRANCESCO LOIACONO - L'Altamura esce sconfitta dalla trasferta siciliana contro il Catania, che si impone per 2-0 nella nona giornata di andata del girone C di Serie C. I padroni di casa portano a casa i tre punti grazie alle reti di Carpani e Inglese, in una partita dominata dagli uomini di mister Tabbiani.

Il match si sblocca già nel primo tempo: al 5' Carpani va vicino alla rete, ma è al 24’ che riesce a trovare il gol del vantaggio, con un preciso tocco di destro. La pressione del Catania si fa sentire, e al 31' arriva il raddoppio con una splendida girata al volo di Inglese, servito perfettamente da un cross di Jimenez.

L'Altamura prova a reagire senza successo: al 36' Leonetti si avvicina al gol, ma non riesce a concretizzare, e poco dopo, al 41', Di Gennaro manca l'occasione di testa che avrebbe potuto riaprire la gara. Nel secondo tempo, il copione non cambia: al 2' Inglese sfiora il terzo gol e al 7' è ancora Leonetti a non trovare la porta con il sinistro.

L'Altamura, reduce da un'altra sconfitta contro il Monopoli, fatica a rendersi pericolosa e sprecare occasioni chiave. Al 22' Franco non sfrutta una buona opportunità, e nel finale, al 42', D'Andrea sbaglia da posizione favorevole, mancando la rete della possibile rimonta.

Con questa sconfitta, la seconda consecutiva, l'Altamura scivola nelle zone basse della classifica, restando terzultima a pari punti con il Latina, a quota 7. Il Catania, invece, sale al secondo posto con 17 punti, affiancando Monopoli e Giugliano nella lotta per le posizioni di vertice.

Una prestazione opaca per l'Altamura, che dovrà ritrovare fiducia e precisione sotto porta se vorrà risalire la china nelle prossime giornate di campionato.