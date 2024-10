Serie C: il Monopoli acquista il centrocampista Falzerano svincolato

- Il Monopoli ha acquistato a titolo definitivo il centrocampista Marcello Falzerano 33 anni, svincolato dall’ Ascoli. Il calciatore ha firmato con i biancoverdi pugliesi fino al 30 giugno 2025. Nelle ultime due stagioni ha disputato 58 partite con l’ Ascoli in Serie B e ha realizzato 2 reti. Il contratto di Falzerano con l’Ascoli è scaduto il 30 giugno 2024 e, dopo la retrocessione dei marchigiani in Serie C, non è stato più rinnovato. Nella sua carriera Falzerano ha giocato con l’ Ascoli, il Grosseto, il Perugia, il Latina, il Venezia, il Gubbio, il Chievo Verona il Bassano, la Pistoiese, la Salernitana l’ Avellino e il Benevento. Debutterà nel Monopoli sabato 12 ottobre alle 15 contro il Crotone al “Veneziani” nella nona giornata di andata del girone C di Serie C. Il giocatore sarà un rinforzo importante per il centrocampo dei biancoverdi in questa stagione nel tentativo di raggiungere la qualificazione ai play off.