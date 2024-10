Serie C: le sfide cruciali della decima giornata di andata

FRANCESCO LOIACONO - Nella decima giornata del girone C di Serie C, l'Altamura si prepara ad affrontare una sfida fondamentale per le proprie ambizioni di salvezza. Dopo la sconfitta di 2-0 contro il Catania al “Massimino-Cibali”, la squadra pugliese sarà impegnata domani alle 15 al “Francioni” contro il Latina, reduce da una pesante sconfitta per 5-0 contro il Benevento al “Vigorito”. Una vittoria per l'Altamura sarebbe cruciale per avvicinarsi alla tanto agognata salvezza.

Domenica 20 ottobre, il Foggia, dopo il pareggio 1-1 con il Potenza al “Viviani”, ospiterà il Catania allo “Zaccheria” alle 15. I dauni sono determinati a conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di entrare nei play-off.

Anche il Cerignola, reduce da una vittoria per 2-0 contro il Sorrento al “Monterisi”, affronterà un match importante al “Provinciale” contro il Trapani, che ha pareggiato 1-1 in casa con il Messina. Gli ofantini punteranno a ottenere tre punti per avvicinarsi al primo posto in classifica.

Il Monopoli, dopo aver pareggiato 1-1 contro il Crotone al “Veneziani”, giocherà contro il Messina al “San Filippo” alle 17:30. I biancoverdi sono determinati a prevalere sui siciliani per consolidare le loro ambizioni di raggiungere il secondo posto.

Infine, il Taranto, reduce dalla vittoria per 1-0 sul Picerno allo “Iacovone”, cercherà di lasciare l’ultimo posto in classifica affrontando il Crotone allo “Scida” alle 19:30. I rossoblù sono pronti a dare il massimo per cercare di invertire la rotta e risalire la classifica.

Questi match promettono grande spettacolo e importanza per le rispettive squadre, in una giornata che potrebbe riservare sorprese e cambiamenti significativi nella classifica del girone C di Serie C.