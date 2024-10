Serie C: Monopoli e Messina pareggiano 0-0 al "San Filippo" nella decima giornata del girone C

Il Monopoli ottiene un pareggio a reti bianche contro il Messina al "San Filippo", nella decima giornata del girone C di Serie C. Nonostante diverse occasioni da entrambe le parti, nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il risultato.Nel primo tempo, al 5', Scipioni va vicino al gol per il Monopoli, mentre al 14' è Battocchio a sfiorare la rete per i padroni di casa. Al 16', Pedicillo non riesce a inquadrare la porta con il suo sinistro, e al 29' Petrungaro spreca un'altra buona occasione per il Messina.Nel secondo tempo, al 2', è Cristallo a salvare il Monopoli con un intervento sulla linea di porta, negando il gol a Petrungaro. Al 18' Mamona, sempre per i siciliani, manca il bersaglio, mentre al 26' Yeboah spreca una grande opportunità da posizione favorevole. Al 36', Grandolfo per il Monopoli non riesce a schiacciare di testa verso la porta, e poco dopo, al 39', Ortisi colpisce la traversa con un destro potente. L'ultima occasione del match arriva nei minuti di recupero, al 92', quando Frisenna per poco non riesce a trovare il gol della vittoria.Questo è il secondo pareggio consecutivo per il Monopoli, che viene da un 1-1 contro il Crotone al "Veneziani". Con questo risultato, la squadra pugliese si mantiene al secondo posto in classifica con 18 punti, in coabitazione con Catania e Cerignola. Il Messina, invece, rimane quintultimo a quota 9 punti, in compagnia proprio del Crotone.