Serrano, venerdì 25 ottobre studenti in campagna per la raccolta delle olive

SERRANO (LE) - 50 bambine e bambini dell’istituto Comprensivo Statale di Martano, Carpignano Salentino e Serrano saranno protagonisti venerdì 25 ottobre di Raccoglimi Junior, la raccolta delle olive promossa dall’Associazione Olivami nei campi rigenerati grazie all’adozione degli alberi. - 50 bambine e bambini dell’istituto Comprensivo Statale di Martano, Carpignano Salentino e Serrano saranno protagonisti venerdì 25 ottobre di Raccoglimi Junior, la raccolta delle olive promossa dall’Associazione Olivami nei campi rigenerati grazie all’adozione degli alberi.





Dalle 9 alle 12.30, negli uliveti di Serrano, gli studenti frequentanti la quarta elementare nei 3 paesi dell’enclave grica, trascorreranno la mattinata in campagna e con i volontari di Olivami seguiranno tutte le 7 fasi essenziali per la produzione dell’olio extravergine di qualità: raccolta, lavaggio, frangitura, gramolatura, centrifugazione, stoccaggio e imbottigliamento. Sabato 26 ottobre gli alunni si trasferiranno a Martano per partecipare alla molitura delle olive nel frantoio Alea.





Sono oltre 20mila gli ulivi adottati da 8 mila persone e 80 aziende in soli 20 mesi dalla nascita dall’associazione Olivami. Un vero atto di riforestazione del Salento colpito dalla Xylella, che contribuisce al ripristino del paesaggio Salentino e alla ripresa dell’economia agricola locale.





Una raccolta che è anche un momento da passare in comunità e per apprendere dai contadini il processo che porta il piccolo frutto, l’oliva, a diventare olio grazie alla molitura in frantoio.





Olivami è un'associazione iscritta al RUNTS (registro unico nazionale terzo settore) impegnata nella riforestazione delle campagne salentine distrutte dalla Xyella. Attraverso la promozione dell'adozione degli ulivi, l'associazione Olivami consente ad aziende, enti e istituzioni di contribuire alla rinascita dell'olivicoltura salentina, finanziando la piantumazione di nuovi ulivi in sostituzione di quelli colpiti dalla Xylella. Per ogni ulivo che viene adottato, Olivami ne pianta uno tollerante al batterio Xylella, regalando un litro di olio. Gli ulivi sono condotti da agricoltori che hanno deciso di aderire al progetto piantando nuovi ulivi.





È possibile effettuare l’adozione direttamente dal sito web dell’associazione www.olivami.com , selezionando la quantità e la specie di alberi che si vuole adottare.





Aderendo all’iniziativa si riceverà un’e-mail di conferma riportante tutte le caratteristiche dell’ordine e il certificato di adozione.