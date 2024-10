Si inaugura a Bari la mostra 'Segni del Tempo - La bellezza che resta' con gli scatti di Sai Sei

BARI – Venerdì 11 ottobre alle ore 19, negli spazi di Poliform Bari in via Cognetti 35, si inaugura la mostra fotografica "Segni del Tempo - La bellezza che resta", un percorso artistico che intreccia il design contemporaneo con la suggestiva decadenza degli spazi domestici abbandonati.

La mostra, composta da 14 scatti realizzati dal fotografo Sai Sei, racconta il suo viaggio attraverso ville, dimore e casali ormai dimenticati in varie parti d’Italia. Ogni immagine cattura la bellezza degli ambienti abbandonati, evocando riflessioni sulle forme dell'abitare e sul passaggio del tempo, che lascia tracce tangibili nelle architetture un tempo abitate.

Poliform Bari ha scelto di ospitare questo progetto per condividere una riflessione artistica e culturale, in un dialogo tra passato e presente, tra memoria e innovazione. L'evento rappresenta un'occasione per esplorare come gli spazi domestici possano diventare testimoni del tempo e della storia, continuando a comunicare attraverso le loro forme anche quando la vita li ha abbandonati.

L'ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati di arte e design.