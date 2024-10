Striscia la Notizia: calci, sputi e insulti contro Luca Abete

COLOGNO MONZESE - Questa sera a Striscia la Notizia, in onda su Canale 5 alle ore 20:35, l’inviato Luca Abete torna a incontrare un vecchio noto della trasmissione: il controverso “mago” Valentino. Questo pseudo sensitivo della provincia di Caserta, già al centro dell’attenzione lo scorso maggio, continua a promuovere rituali a pagamento che, a dire sua, possono risolvere problemi di varia natura.

Ritualità e tariffe stratosferiche

Nel servizio di maggio, Valentino sosteneva di poter eliminare gli effetti nocivi delle tossicodipendenze per una cifra vicina ai 4mila euro, da versare su una Postepay intestata alla suocera defunta nel 2021. La situazione, purtroppo, non è cambiata: nel nuovo incontro, interpellato da un’attrice che chiedeva un rituale di coppia, Valentino ha confermato il costo esatto di 3.960 euro per un servizio che, a suo dire, renderebbe impotente un uomo.

Reazione aggressiva al ritorno di Abete

Quando Luca Abete si è presentato per chiedere chiarimenti, la reazione del “mago” Valentino è stata tutt’altro che amichevole. In un clima di tensione, il sensitivo ha reagito con calci, sputi e insulti, cercando poi di fuggire a bordo della sua auto, lasciando la troupe scioccata dalla sua aggressività.

Un nuovo capitolo di una storia controversa

L’episodio mette in luce non solo le pratiche discutibili di Valentino, ma anche il clima di violenza e intimidazione che avvolge certi settori del mondo dell’occulto e della pseudoscienza. Il servizio completo, che documenta questa inquietante situazione, andrà in onda questa sera a Striscia la Notizia, promettendo un momento di grande interesse e, al contempo, di riflessione per gli spettatori.

