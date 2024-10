Putignano, vasta programmazione di spettacoli invernali

PUTIGNANO - A Putignano la Cultura è fruibile per tutti e tutte, e si presenta alla città e al territorio con anticipo. Questa mattina il sindaco Michele Vinella insieme all’assessore per l’Innovazione Culturale, Turismo e Centro Cittadino Mariano Intini hanno presentato il cartellone di eventi che si terranno nei prossimi mesi autunnali e invernali con più di 50 appuntamenti già fissati fino a marzo 2025. Una programmazione semestrale che permetterà a cittadine e cittadini, operatori culturali e turistici di organizzare il proprio tempo libero e le proprie proposte per i prossimi mesi.Ampliando la caratteristica invernale che porta Putignano a essere conosciuta per la sua tradizione culturale oltre i confini locali, il calendario dell’offerta dell’autunno e dell’inverno putignanese si arricchisce con: la stagione di prosa del Teatro Pubblico Pugliese; la rassegna Teatro per Ragazzi; la stagione concertistico- sinfonica dell’Orchestra della Città Metropolitana di Bari; i Secret Cinema; gli eventi di piazza; le iniziative di Natale, oltre al Carnevale.Si partirà il 19 ottobre con il primo concerto al Teatro Comunale “Giovanni Laterza” della stagione sinfonico- concertistica dell’orchestra della Città Metropolitana di Bari nel Teatro di Putignano, dove l’Orchestra tornerà per altri sette appuntamenti gratuiti fino alla prossima primavera. Con il primo appuntamento, anche i più piccoli potranno partecipare andando a teatro con uno strumento in grado di fare rumore.Nella Biblioteca Comunale sarà poi soddisfatto il grande desiderio di cinema e comunità che la città ha iniziato a sperimentare nei mesi estivi con le arene diffuse. Si tratta di un nuovo progetto, il Secret Cinema, che si terrà all’interno della Biblioteca Comunale. 11 serate da ottobre a marzo durante le quali sarà possibile visionare di volta in volta un film diverso, senza conoscerne il titolo.Partirà, già dal 26 ottobre, l’attesa stagione teatrale di prosa al Teatro Comunale “Giovanni Laterza” organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, che presenterà un cartellone di 11 spettacoli da giovedì a domenica, che porteranno sul palco della città di Putignano artisti dal calibro di Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti, Peppe Servillo e Stefano Massini tra gli altri.Per la stagione 2024/2025, sarà sperimentata una nuova forma di prenotazione, oltre che l’acquisto singolo di biglietti: 2 mini-abbonamenti, composti da 5 e 6 spettacoli l’uno, per un costo che va da un minimo di €70 a un massimo di €183. Questa scelta vuole permettere a sempre più persone di accedere al teatro e godere di quest’arte.Dal 15 dicembre avrà avvio anche la rassegna di “La Scena dei Ragazzi” dedicata ai più piccoli ed organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Robin Hood; La Bottega dei Giocattoli; lo Schiaccianoci Swing; Jack il ragazzo che sorvolò l’oceano ed i Viaggi di Gulliver permetteranno alle famiglie di conoscere nuove storie, lasciando che siano i ragazzi a mettersi in gioco con uno spettacolo ad ingresso singolo di 5€. Grande Magia, invece, si respirerà in città anche per gli eventi natalizi.Dal primo dicembre al 6 gennaio Putignano si vestirà a festa, illuminata da luci natalizie e decorata da installazioni in cartapesta appositamente realizzate per rendere il nostro centro storico una vera e propria “Città delle Meraviglie”.Ad animare la città per le festività più attese dell’anno ci saranno 49 sculture in cartapesta dedicate alle fiabe, il teatro dei burattini itinerante, concerti natalizi, spettacoli ed eventi in giro per la città. I festeggiamenti si concluderanno con una grande festa il 6 gennaio con la casa della Befana e lo spettacolo “Schiaccianoci Swing” per le famiglie in Teatro.Rese note, nel corso della conferenza, anche le date del Carnevale di Putignano 2025. Come da tradizione, ad aprire la manifestazione putignanese saranno le Propaggini il 26 dicembre. La prima parata, invece, si terrà nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, seguiranno la sera di sabato 22 febbraio, la mattina di domenica 2 marzo e la grande serata di martedì 4 marzo. Restano confermati anche gli appuntamenti tradizionali tra cui la Benedizione degli Animali, la Festa dell’Orso, i giovedì di Carnevale e altro che verrà poi annunciato dalla Fondazione del Carnevale stessa con il programma della 631° manifestazione.Non mancheranno poi gli eventi in giro per le strade del centro cittadino. Mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre torna “Borgo Stregato” in collaborazione con Trullando APS grazie al quale sarà possibile perdersi per le vie del nostro borgo antico nei giorni più “stregati” dell’anno. Il 23 e 24 novembre, invece, nel borgo antico arrivano le serate di “San Martino”, organizzato da Onde Culturali APS, che porteranno cittadini ed ospiti a perdersi tra bicchieri di vino, postazioni food ed intrattenimento. A questi appuntamenti, se ne aggiungeranno molti altri che sono in fase di definizione in questo momento e che saranno comunicati sui canali social e sul sito web della Città di Putignano.“Una stagione culturale da ottobre a marzo ricca di tantissimi eventi. Una stagione teatrale con nomi di spicco che parte da ottobre e arriva fino a marzo. Porteremo per la prima volta a Putignano la stagione sinfonico-concertistica della Città Metropolitana. Daremo spazio a eventi di piazza, a un calendario ricco di iniziative per Natale per poi arrivare al nostro tanto atteso Carnevale. Una programmazione semestrale per tutti e tutte, che vuole offrire occasione di incontro e crescita culturale ai cittadini e alle cittadine di Putignano, ma anche ai cittadini temporanei che raggiungono la nostra città per motivi turistici” dichiara l’assessore all’Innovazione Culturale, Turismo e Centro Cittadino Mariano Intini.“D’Inverno Putignano è uno spettacolo. L’idea è di comunicare sin d’oggi ciò che avverrà a Putignano dal punto di vista culturale e turistico nei prossimi mesi. Permetteremo così a cittadine e cittadini, ad operatori commerciali e turistici di organizzarsi per i prossimi mesi. Putignano è una città che può essere viva e attrattiva. Di qui lo sforzo dell’amministrazione insieme agli Uffici di raccontare già da ora l’ossatura degli eventi che si susseguiranno nei prossimi mesi. L’idea resta sempre quella di rendere la cultura fruibile a 360°. In questo senso abbiamo modificato le modalità di accesso alla Stagione di Prosa del Teatro Pubblico Pugliese con abbonamenti più accessibili e ci siamo adoperati per la realizzazione di una stagione concertistica gratuita, oltre che il Teatro per Ragazzi a prezzi contenuti. A Putignano la Cultura è per tutti. E l’inverno a Putignano ha tutto un altro sapore.” ha dichiarato il sindaco di Putignano Michele Vinella.ABBONAMENTI E PRENOTAZIONIStagione teatrale di prosa presso il Teatro Comunale “Giovanni Laterza” – in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.Abbonamento a 6 spettacoli fissi – prima parte della stagione (CONTRATTEMPI MODERNI, CONFINI LABILI, L’ANNO CHE VERRÁ, CARAVAGGIO, TANTO VALE DIVERTIRSI, IL CALAMARO GIGANTE)Platea €99Galleria €84Abbonamento a 5 spettacoli fissi – seconda parte della stagione (IL GRANDE SPAVENTO, COPENAGHEN, SECONDO LEI, LA STANZA DI AGNESE, ALFABETO DELLE EMOZIONI)Platea €84Galleria €70Per poter acquistare l’abbonamento per l’intera stagione, è necessario acquistare entrambi gli abbonamenti.Biglietti singoli in abbonamentoPlatea €22Galleria €18Per l’acquisto degli abbonamenti, gli abbonati della stagione 2023/2024 potranno recarsi all’Ufficio URP del Comune dal 9 all’11 ottobre 2024 dalle 9.30 alle 12.30 per acquistare l’abbonamento alla stagione teatrale 2024/2025 mantenendo il posto occupato nella precedente stagione. La prelazione non verrà applicata per le file A e B.I nuovi abbonamenti saranno disponibili dalle ore 10:00 del 14 ottobre online sul canale di vendita Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket. A partire dal 16 ottobre dalle 17 alle 19 di ogni mercoledì gli abbonamenti saranno disponibili anche all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune senza costi di prevendita.