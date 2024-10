Sussurra Luce 2024: Alessandro Bosetti protagonista del quarto appuntamento della rassegna

BARI - Venerdì 18 ottobre alle ore 20.00 presso lo Spazio Murat, torna "Sussurra Luce", la rassegna di concerti e performance curata da Massimo Torrigiani e Francesco Cavaliere. Protagonista del quarto appuntamento del 2024 sarà il compositore e musicista Alessandro Bosetti, con la sua performance intitolata "Plane/Talea".

Bosetti presenta un'opera affascinante, in cui un vasto archivio sonoro composto da migliaia di voci, registrate nel corso degli ultimi otto anni, prende vita. Queste voci, catalogate secondo una tassonomia specifica, vengono suonate senza alterazioni elettroniche, creando una polifonia vocale "utopica", che mescola dettagli e imperfezioni. La performance mette in scena un dialogo musicale tra le voci, che si giustappongono o sovrappongono per creare una trama sonora ricca e vibrante.

"Plane/Talea" è anche il titolo del nuovo LP di Bosetti, rilasciato come tredicesima uscita della XONG Collection.

Dettagli dell'evento:

Data: Venerdì 18 ottobre 2024, ore 20.00

Location: Spazio Murat, Bari

Biglietti: Disponibili presso il botteghino e in prevendita su Dice

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Alessandro Bosetti su melgun.net.

"Sussurra Luce" continua a sorprendere con le sue proposte musicali uniche, offrendo un'esperienza immersiva nel mondo delle arti sonore contemporanee.