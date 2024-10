Tragedia ad Adelfia: donna cade dal balcone e muore

ADELFIA - Un tragico incidente è avvenuto oggi ad Adelfia, in via Praga (piccola traversa di via Dalla Chiesa), dove una donna di 70 anni ha perso la vita dopo essere caduta dal balcone della propria abitazione.Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava pulendo le tapparelle di una finestra quando è avvenuta la caduta. I soccorsi sono giunti tempestivamente sul posto con un’ambulanza del 118, ma, nonostante gli sforzi del personale sanitario, la donna è deceduta durante il trasporto in ospedale.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Scientifica, che stanno effettuando i rilievi per determinare con certezza le cause della caduta. Al momento, non si esclude che possa essere stato un malore improvviso a provocare la tragica fatalità.La comunità di Adelfia è sconvolta dall'accaduto e si stringe attorno alla famiglia della vittima.