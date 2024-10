Sussurra Luce: Alessandro Bosetti in concerto a Bari

L’appuntamento è fissato per venerdì 18 ottobre alle 20.00 presso Spazio Murat, situato in piazza del Ferrarese a Bari. Il concerto-performance, dal titolo Plane/Talea, promette di incantare il pubblico con un’esperienza sonora unica. I biglietti sono già disponibili in prevendita su Dice a 8 euro (https://link.dice.fm/oa43c4b13649) e al botteghino a 9 euro.

Un artista e un'opera unici

Nato a Milano e attualmente residente a Marsiglia, Alessandro Bosetti ha già partecipato alla rassegna Sussurra Luce con un intervento durante il convegno di inaugurazione della rassegna 2024, dedicato al tema LA VOCE COME MEDIUM - Perturbazioni nel buio dell’orecchio.

Le sue opere esplorano un dialogo innovativo tra linguaggio, voce e suono, inserendosi in strutture tonali e formali complesse. In Plane/Talea, le voci vengono suonate in modo da essere ricomposte, giustapposte o sovrapposte, senza mai subire modifiche elettroniche. Questo approccio crea una musica vocale utopica, caratterizzata da una polifonia di tessiture vivaci, che trae origine dalla moltiplicazione dei dettagli e delle imperfezioni che ogni voce porta con sé.

Negli ultimi anni, Bosetti si è dedicato prevalentemente alla musica vocale, realizzando polifonie astratte e a cappella per il Neue Vocalsolisten Stuttgart (con il progetto Portraits de voix) e per grandi cori amatoriali, come nel caso di Concerto per fatiche, in collaborazione con l'ensemble Musicatreize di Marsiglia. La sua vocalità, che assorbe influenze dal madrigalismo e dalla polifonia antica, si distingue per la sua apertura a qualsiasi genere e postura vocale, fondandosi su un'idea indisciplinata della fonazione.

Per Bosetti, la voce rappresenta un'entità inesauribilmente diversa e molteplice, dove le imperfezioni e le singolarità, specialmente le inflessioni minime, diventano fonte di continuo rinnovamento e evoluzione artistica.

Plane/Talea è anche al centro del suo nuovo LP, FasFari, parte della XONG collection - dischi d'artista.

Sussurra Luce: un festival in crescita

La rassegna Sussurra Luce è un progetto che spazia tra performance, produzioni discografiche, trasmissioni radio e iniziative di ricerca. Dal 2023, grazie al supporto di Spazio Murat, Sussurra Luce si è evoluto in un festival annuale.

La seconda edizione si concluderà il 6 dicembre con un doppio concerto che vedrà esibirsi Francesco Cavaliere e Leonardo Pivi, e Rachele Andrioli con Coro a Coro.

Sussurra Luce è un'iniziativa prodotta e organizzata da Spazio Murat, resa possibile grazie alla partnership con la Regione Puglia e al contributo tecnico e collaborativo di IMAGO PLUS, Dmb Italia e Pepe Graphic.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 080.205.58.56 o visitare il sito ufficiale Spazio Murat. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza musicale unica con Alessandro Bosetti!