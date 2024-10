Sviluppare competenze in linea con la Blue Economy: si insedia a Bari il Tavolo Permanente Transfrontaliero del progetto Skills

BARI - Questa mattina, a Bari, stakeholder provenienti da Italia, Albania e Montenegro hanno ufficialmente avviato le attività del Cross-Border Permanent Table, un tavolo di lavoro permanente istituito nell’ambito del progetto strategico Interreg IPA Adriatico Meridionale, noto come Skills. L'obiettivo è armonizzare i sistemi di istruzione, formazione e qualificazione professionale nell'economia blu, allineando lo sviluppo delle competenze alle richieste del mercato e alle priorità regionali.

L’insediamento del tavolo si è svolto presso il padiglione 152 della Regione Puglia, durante l’87a Fiera del Levante, un contesto internazionale e prestigioso. “L’insediamento del tavolo permanente transfrontaliero a Bari è per noi motivo di grande orgoglio e una sfida ambiziosa”, ha dichiarato Sebastiano Leo, Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia. Ha poi sottolineato come questo progetto sia una conferma dell’impegno della Regione verso il futuro del lavoro e della formazione, evidenziando l'importanza di investire sulle persone e sulle loro competenze.

Il Cross-Border Permanent Table coinvolge rappresentanti istituzionali, accademici, attori del settore e organizzazioni della società civile, che collaboreranno per affrontare le sfide comuni legate al mercato del lavoro nell'area adriatica. Il tavolo, che seguirà il modello della quadrupla elica, ha l’obiettivo di promuovere l'apprendimento reciproco e la collaborazione tra i tre Paesi, creando un quadro di governance che favorisca una cooperazione regionale a lungo termine.

Silvia Pellegrini, Direttrice del Dipartimento Politiche per il Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, ha affermato: “Con il progetto Skills facciamo un ulteriore passo avanti nella formazione di figure specializzate. La sinergia tra istituzioni, accademia e attori del settore di Italia, Albania e Montenegro ci permetterà di affrontare le sfide comuni con maggiore incisività”.

Il progetto Skills

Il progetto H-LEVEL SA Smart Skills - High LEVEL and market-respondent Competences for a Blue and Digitalized “Smart and skilled South Adriatic”, finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg IPA CBC South Adriatic, mira a migliorare le competenze e le capacità qualificate nel mercato del lavoro, con particolare attenzione all’economia blu. Coinvolge sei partner istituzionali e accademici di Italia, Albania e Montenegro, tra cui l'Università del Montenegro e il Dipartimento Politiche del Lavoro della Regione Puglia.

Tra le iniziative previste vi sono la creazione di percorsi formativi innovativi, corsi ITS transfrontalieri, voucher per aziende che operano nell’ambito della blue economy, e la realizzazione di due summer school transfrontaliere. L’obiettivo è affrontare le sfide legate alla carenza di competenze nei settori emergenti come la blue economy, le biotecnologie e il turismo blu.

Con un budget di quasi 4,8 milioni di euro e un arco temporale di 52 mesi, il progetto Skills rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione internazionale possa contribuire allo sviluppo sostenibile e inclusivo dell'area adriatica.