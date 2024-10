Barletta, carabinieri salvano un uomo che voleva farla finita

BARLETTA - Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno compiuto un gesto eroico, salvando la vita di un uomo di 38 anni, originario di Barletta, che aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita. L'uomo si era chiuso a chiave nella propria abitazione, deciso a compiere l'insano gesto.

Fortunatamente, una telefonata ricevuta al 112 da parte di una donna ha evitato il tragico epilogo. Intuendo immediatamente la gravità della situazione, la Centrale Operativa ha inviato una pattuglia della locale Stazione. Gli agenti, arrivati rapidamente sul posto, sono riusciti a intervenire in tempo tagliando il cappio che l’uomo si era già stretto intorno al collo.

Non sono ancora noti i motivi che lo avevano spinto a tale disperazione. L'uomo è stato immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Barletta e, per fortuna, non è in pericolo di vita.

L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha così scongiurato una tragedia, evidenziando ancora una volta l'importanza della prontezza e della sensibilità nel rispondere a situazioni critiche come questa.