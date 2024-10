Taranto, domenica 27 ottobre lo spettacolo 'Vi Racconto l'America' di Antonello Parisi al Conservatorio Paisiello

TARANTO - Domenica 27 ottobre, presso Il Conservatorio di musica "Giovanni Paisiello" a Taranto, sarà di scena il pianista jazz Antonello Parisi con lo spettacolo "Vi Racconto l'America". L'incontro con il pianista e compositore è strutturato in due momenti: alle 16.30 ci sarà una masterclass d'improvvisazione e alle 19.00 la performance musicale con il suo trio. L'ingresso ad entrambi gli appuntamenti è libero. - Domenica 27 ottobre, presso Il Conservatorio di musica "Giovanni Paisiello" a Taranto, sarà di scena il pianista jazz Antonello Parisi con lo spettacolo "Vi Racconto l'America". L'incontro con il pianista e compositore è strutturato in due momenti: alle 16.30 ci sarà una masterclass d'improvvisazione e alle 19.00 la performance musicale con il suo trio. L'ingresso ad entrambi gli appuntamenti è libero.





A presentare la serata sarà Pasquale Losito, noto conduttore radiofonico nonché trombettista. Il progetto musicale propone le hit del jazz mondiale insieme a brani inediti, aneddoti e curiosità sugli anni trascorsi dal pianista Antonello Parisi a New York. Ad accompagnare il pianista ci saranno due eccellenti musicisti con esperienze internazionali: il contrabbassista leccese Michele Colaci e il batterista materano Giovanni Scasciamacchia. Non mancheranno rivisitazioni degli standard più' conosciuti di Broadway e della musica italiana d'autore.





Il Maestro Parisi con questo progetto si confida e risponde alle domande del pubblico sui lati meno conosciuti della "Grande Mela". Il suo racconto, arricchito dalle sue composizioni musicali, ricrea le immagini e le sensazioni dei momenti di un'esperienza fuori dall'ordinario, in cui l'autore lascia la sua amata Taranto iniziando un lungo periodo di introspezione interiore cui hanno fatto seguito cambiamenti e episodi che avrebbero cambiato la sua vita per sempre.





Pianista, compositore e arrangiatore jazz, Antonello Parisi, dopo gli studi classici e un’intensa attività concertistica in Europa come pianista jazz, decide di trasferirsi a New York dove risiede per otto anni. Durante gli anni trascorsi nella "Grande Mela" persegue una carriera accademica di eccezionale prestigio. Supportato da dodici borse di studio e vari premi di merito, ottiene il Bachelor of Fine Arts con Summa Cum Laude in Jazz Piano Performance presso City College of New York diretto da John Patitucci e il Master of Arts in Composizione e Arrangiamento Jazz presso il Queens College di New York diretto da Michael Mossman. Musicista versatile, ha condiviso il palco con un significativo numero di musicisti negli Stati Uniti e in Europa come Steve Wilson, Bob Franceschini, Michael Mossman, Scott Reeves, Mark Sherman, Zé Luis, Tom Kirkpatrick, Javier Girotto, Michael Supnick, Bepi D’amato, Tracanna, Fabrizio Bosso e molti altri. Nell’ambito pop ha inoltre collaborato con Luisa Corna(Fausto Leali), Sivia Mezzanotte(Matia Bazar), Simona Bencini(Dirotta su Cuba), Sherrita Duran, Ginger Brew, Barbara Eramo e molti altri. Nel 2005, ha registrato l’album intitolato "Zero Center" con il sassofonista newyorkese Bob Franceschini (Mike Stern, Paul Simon, Jennifer Lopez) raccogliendo una risposta straordinaria da parte della critica e del pubblico. Nel 2006 la famosa rivista "Guitar Club" scrive: "Un album piacevolissimo che travalica i limiti imposti dalle etichette stilistiche e trasmette il grande piacere di fare musica". Nel 2006 entra a far parte della prestigiosa compilation prodotta da Rai Trade-VideoRadio dal titolo Fusion Jazz Rock & Groove distribuito da "Self Distribuzione". Nel 2020 esce il documentario dedicato alla sua trentennale carriera "Vi Racconto l’America" distribuito e prodotto da ComunicAzione di Anna Colotta con la partecipazione straordinaria di Bob Franceschini. Si distingue inoltre come insegnante rinomato e stimato da colleghi e studenti durante gli anni trascorsi a New York insegnando a vari titoli al Queens College, Brooklyn College, City College, Afro Latin Jazz Alliance e molte altre scuole. Attualmente insegna piano, improvvisazione e armonia alla ADDM dove ha diretto i programmi della LCM e della Music Academy (University of Bedfordshire UK) per il conseguimento della laurea di primo livello (Bachelor of Arts in music). Nel 2021 partecipa al prestigioso "Premio Internazionale Satyrion per l'archeologia" e nel 2022 è unico rappresentante per la musica a "Artisti a San Nicola" a Bari. Sempre nel 2022 e successivamente nel 2023 è ospite nel più prestigioso festival Finlandese, il "JazzKukko Festival dove si esibisce con il sassofonista brasiliano Livio Almeida. A novembre 2023 tiene concerti di piano jazz solo presso il prestigioso Kempinski a Engelberg in Svizzera.