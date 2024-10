Taranto, Orchestra Magna Grecia: giovedì 17 ottobre gli Avion Travel 'aprono' la Stagione 2024-2025

TARANTO - Mentre continua a salire il numero degli abbonati, giovedì 17 ottobre alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, prende il "via" la Stagione Eventi musicali a cura dell’Orchestra Magna Grecia. Ospiti gli Avion Travel, accompagnati dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Valori. - Mentre continua a salire il numero degli abbonati, giovedì 17 ottobre alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, prende il "via" la Stagione Eventi musicali a cura dell’Orchestra Magna Grecia. Ospiti gli Avion Travel, accompagnati dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Valori.





Da Ravel a Gershwin, da Rachmaninoff a Paganini, due eventi-tributo dedicati a Modugno (Mario Incudine) e Battiato (Cristicchi e Amara), proseguendo con alcuni fra i nomi e le voci più popolari della canzone italiana: detto degli Avion Travel, la Stagione ospiterà anche Amii Stewart, Arisa, Colapesce-Dimartino e Karima (concerto “natalizio”). E poi, i progetti "Divertissement", "Anima doppia", "Arie e duetti", "Note e racconti", "The Man – The Passion of the Christ", più un concerto a sorpresa. Sedici, in tutto, gli appuntamenti che animeranno la Stagione Concertistica 2024/2025 a cura dell’Orchestra Magna Grecia.





Con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, anche quest’anno, oltre al Comune di Taranto, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura, affiancheranno la Stagione concertistica 2024/2025 autorevoli istituti e attività presenti sul nostro territorio: BCC San Marzano di San Giuseppe, Programma Sviluppo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Baux Cucine, Varvaglione Vini.





Concerto degli Avion Travel con l’Orchestra della Magna Grecia: Poltronissima: 40euro, Platea e Prima galleria: 30euro; Seconda galleria: 20euro; Terza galleria: 15euro. Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it . La Stagione Eventi musicali 2024/2025 è presente anche su Facebook e Instagram.





«E’ una Stagione – dice Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – che proporrà scoperte ed esclusive al teatro Orfeo di Taranto, una ribalta che l’Orchestra della Magna Grecia alimenterà con progetti unici che nascono dalla nostra creatività, dal nostro staff di produzione e, naturalmente, dalle note della nostra Orchestra; come sempre, ci misureremo con progetti inediti, alcuni dei quali raccoglieranno autentiche perle della musica, da quella classica alla leggera, dalla lirica a quella raccontata: tante occasioni per divertirci e, al tempo stesso, emozionarci».





«Questa straordinaria line-up – dichiara Angelica Lussoso, assessore alla Cultura del Comune di Taranto – conferma Taranto come una delle poche città capaci di proporre in Italia un’offerta musicale e culturale di altissima qualità. Tutto questo grazie al grande lavoro svolto dalla ICO Magna Grecia, che continua a distinguersi per la varietà delle sue proposte e ad attirare appassionati di musica da ogni parte del mondo in una Taranto pienamente coinvolta nel processo di rigenerazione avviato dall'Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci».





Fondato nel 1980, il gruppo degli Avion Travel vince prima un’edizione di Sanremo Rock (Sorpassando) e un Festival di Sanremo (Sentimento). Fra le due rassegne liguri, il gruppo collabora con Lilli Greco, che li porta a confrontarsi con altre forme artistiche come il cinema e il teatro (fratello del cantante del gruppo, Peppe Servillo, Toni, è regista e attore).





Nei primi Anni Novanta, si concretizza un accordo con Caterina Caselli e con la casa discografica Sugar. Nasce l’album "Opplà", a cui segue "Finalmente fiori". Portano in teatro un’opera musicale in un atto, "La guerra vista dalla luna", con Fabrizio Bentivoglio e con un lungo tour in Italia e all’estero (Francia, Portogallo, Lussemburgo, Germania).





Pubblicano il primo album live, "Vivo di canzoni". Ancora un tour nazionale e all’estero. Il successo sanremese "Dormi e sogna" fa vincere agli Avion Travel il Premio della critica e della giuria di qualità presieduta dal compositore inglese Michael Nyman. Lo stesso Nyman esprime, poi, grande ammirazione per il gruppo sulle colonne del Financial Times.





Fra i diversi film di cui è interprete Peppe Servillo, esce nelle sale "Lascia perdere, Johnny!", un film di Fabrizio Bentivoglio che vede come attori Toni Servillo e Peppe Servillo (nel ruolo di Gerry Como) che si ispira ai primi anni di attività di Fausto Mesolella, chitarrista del gruppo scomparso nel 2017 a causa di un infarto. Le musiche sono, naturalmente, degli stessi Avion Travel.