A Taranto 'Attiviamo il cambiamento': progettazione integrata per Comunità collaborative

TARANTO - LWBProject srl, Associazione Stella Marina APS e Braves Community organizzano un incontro pubblico sull'importanza della progettazione orientata all'impatto e non al semplice finanziamento. I progetti che sviluppano idee per il territorio necessitano di una vision integrata, capace di implementare azioni che rispondano ai tanti e mutanti bisogni della Comunità. - LWBProject srl, Associazione Stella Marina APS e Braves Community organizzano un incontro pubblico sull'importanza della progettazione orientata all'impatto e non al semplice finanziamento. I progetti che sviluppano idee per il territorio necessitano di una vision integrata, capace di implementare azioni che rispondano ai tanti e mutanti bisogni della Comunità.





È questa la finalità dei tre Organismi organizzatori dell’evento, che si terrà martedì 29 ottobre 2024 nella Sala Agorà della Biblioteca Acclavio di Taranto dalle ore 17:00 alle ore 19:00 sviluppare una riflessione a più voci con esperti internazionali specializzati nel campo della progettazione europea.





Si parlerà di innovazione sociale e di rigenerazione urbana, ma anche di cittadinanza europea e diritti umani, attivazione delle fasce più fragili: si discuterà di buone pratiche e sfide contemporanee con l’obiettivo di generare un impatto positivo e duraturo sulle comunità.





L’evento, gratuito ed aperto al pubblico, vuole essere occasione di incontro e confronto per associazioni locali, giovani progettisti e chiunque voglia contribuire alla realizzazione di azioni che rispondano ai tanti e mutanti bisogni delle Comunità.





Relazioneranno:

Federica Gruosso – Social Designer e Co-Founder LWBProject srl e Braves Community

- "Cosa sei disposto a Perdere?2: Orientamento all’impatto e Innovazione sociale

Clotaire Ntienou - Progettista europeo senior, esperto in Erasmus+ e cooperazione internazionale. Founder Abarka ONGD.

- "Progettare per il CAMBIAMENTO. Creare comunità Inclusive con impatto duraturo"

Maria Distratis - Coach ed EU Project Manager

– "Motivazione ed obiettivi nei processi di progettazione"

Peppe Frisino - Social Designer e Co-Founder Post Disaster

- "Post Disaster Rooftops. Pratiche di co-immaginazione in contesti precari"

Titty Settimio – Disability Manager

- "La città che vorrei"





"Per noi che lavoriamo costantemente su inclusione, senso di comunità, bisogni presenti e futuri della persona" afferma Federica Gruosso di LWBProject srl e Braves Community "si tratta di un incontro importante, a cui teniamo molto. Quante energie e tempo spendiamo per redigere progetti rispondenti ai Bandi. Ma è sufficiente un finanziamento ottenuto a generare un reale cambiamento per la Comunità? Il cambiamento necessita di un percorso di sviluppo di medio lungo termine che lavori non solo sul tipo di azioni necessarie, ma anche sulla governance delle organizzazioni e sulle reti attivabili affinché si possa integrare veramente nel territorio e portare frutto. Noi progettisti abbiamo una grande responsabilità, quella di accompagnare Istituzioni, Enti, imprese in questo percorso di cambiamento. Parliamo di un cambio di passo, di un cambio di mentalità nella società".





Gli organizzatori, nello spirito costruttivo che caratterizza tutto il loro operato, hanno previsto un momento di networking sulle esperienze di progettazione orientata all'impatto tra gli ospiti ed i partecipanti, con l’obiettivo di discutere dei bisogni reali delle comunità. Per crescere insieme.





L’evento è promosso da:

LWB PROJECT: Società di consulenza strategica e progettazione personalizzata che dal 2012 promuove e organizza sul territorio esperienze di animazione territoriale in grado di favorire la connessione dei talenti e delle competenze, facilitando la collaborazione tra enti e istituzioni verso obiettivi comuni.

ASSOCIAZIONE STELLA MARINA APS: Associazione di promozione sociale che da 2007 accompagna con iniziative e progetti i giovani italiani e la società civile alla partecipazione, al rispetto di nuove culture e alla ricchezza delle differenze.

BRAVES COMMUNITY: Community informale che dal 2020 promuove iniziative per far crescere le competenze femminili, accelerare la conoscenza e costruire progetti e percorsi ad alto impatto economico e sociale.