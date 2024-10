Operato al cervello da sveglio: intervento di Neurochirurgia al Mater Dei Hospital

BARI - Un paziente di 52 anni è stato operato con successo al cervello mentre era sveglio, grazie al team di neurochirurgia del Mater Dei Hospital. Il paziente presentava una neoformazione cerebrale con una lesione espansiva localizzata in un'area critica definita eloquente.L’emisfero cerebrale sinistro è considerato l'emisfero dominante, poiché contiene diverse aree deputate a funzioni fondamentali come il linguaggio. Per questo motivo, come sottolinea il dott. Mario Napolitano, responsabile della neurochirurgia del Mater Dei Hospital, è stata ritenuta necessaria l'operazione da sveglio: "Durante l’intervento, dovevamo assicurarci che il paziente non sviluppasse disturbi del linguaggio."Questa tecnica innovativa consente ai medici di monitorare in tempo reale le funzioni neurologiche del paziente, garantendo una maggiore sicurezza e riducendo il rischio di complicazioni post-operatorie. L’intervento si è svolto senza intoppi, permettendo al paziente di recuperare in modo efficace. La riuscita di questa procedura rappresenta un ulteriore passo avanti nelle tecniche di neurochirurgia, combinando competenze mediche avanzate e tecnologie innovative.