Tennis, Shanghai: Cobolli vola al terzo turno, Berrettini e Musetti eliminati

FRANCESCO LOIACONO - Nel torneo ATP Masters 1000 di Shanghai Flavio Cobolli vince 6-7 7-6 6-3 in 2 ore e 30 minuti contro lo svizzero Stan Wawrinka e si qualifica per il terzo turno. Nel primo set grande equilibrio fino al 6-6, necessario il tie-break dove lo svizzero con un servizio molto preciso riesce a prevalere sull’ italiano.. Nel secondo set Wawrinka con il rovescio si porta in vantaggio 6-5, Cobolli con i pallonetti raggiunge il 6-6.

Decisivo di nuovo il tie-break con l’ azzurro che con i colpi da fondo campo si aggiudica questa fase di gara. Nel terzo set Cobolli domina con i pallonetti e ottiene il successo su Wawrinka. Matteo Berrettini viene eliminato 4-6 6-4 6-3 dal danese Holger Rune. Lorenzo Musetti perde 1-6 7-6 6-2 contro il belga David Goffin. L’ americano Taylor Fritz si impone 7-6 7-6 sul francese Terence Atmane. Il bulgaro Grigor Dimitrov prevale 6-3 3-6 6-2 sul belga Zizou Bergs. L’ americano Frances Tiafoe batte 6-2 6-4 il cinese Yi Zhou. Il russo Roman Safiullin vince 6-4 6-2 contro il kazako Alexander Bublik. L’ americano Marcos Giron si aggiudica 6-4 6-3 il match contro il russo Karen Khachanov.