Torna la ruota panoramica in largo Giannella a Bari

BARI - La ruota panoramica tornerà a dominare lo skyline di Bari, pronta ad affascinare cittadini e turisti con la sua vista mozzafiato. La giunta comunale ha dato il via libera alla concessione per l'occupazione del suolo demaniale, consentendo così il ritorno dell'attrazione in largo Giannella. L'arrivo della ruota panoramica è previsto per i primi giorni di novembre, con un’altezza di 45 metri.La struttura resterà in città per sei mesi, abbracciando importanti festività come Natale, Pasqua e la festa di San Nicola, offrendo a tutti la possibilità di vivere un’esperienza unica da novembre fino a maggio.