Torre Alemanna, domenica 13 ottobre porte aperte per la giornata 'Famiglie al Museo'

CERIGNOLA (FG) - Ritorna la "Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo", un’occasione in cui poter visitare i musei in Italia in modo speciale con tutta la famiglia. Domenica 13 ottobre 2024, dalle ore 10.00 alle 13.00, l’undicesima edizione della Giornata F@Mu si svolgerà anche al Complesso Museale di Torre Alemanna sito a Borgo Libertà (Cerignola) con l’obiettivo di favorire l’incontro tra Musei e Famiglie per avvicinarsi all’arte e scoprire il territorio in cui si vive. L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, che per la Giornata F@Mu ha in programma la visita guidata con ingresso gratuito di Torre Alemanna per far scoprire a grandi e piccini i suoi segreti, la sua storia, i suoi tesori.





Iscrizioni lapidee, emblemi teutonici e cardinalizi, affreschi, pavimentazioni e ritrovamenti archeologici raccontano la storia di uno dei pochi insediamenti fortificati ancora esistenti dell’Ordine religioso-militare dei Cavalieri Teutonici. Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di cavalieri legati all’imperatore Federico II ed è oggi sede del Museo della Ceramica. Il tema scelto per questa edizione è "Un Museo green", un invito a parlare ai bambini di sostenibilità ambientale in campo culturale. Il contesto è quello del cambiamento climatico, e in particolare il target stabilito dall’Unione Europea per la neutralità climatica al 2050, e il contributo della cultura come leva di trasformazione utile al raggiungimento degli obiettivi.