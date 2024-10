Tragedia a Bari: noto tifoso del Bari calcio si toglie la vita

BARI - Una tragedia ha scosso la comunità dei tifosi del Bari calcio. F.P., un quarantaduenne molto conosciuto e attivo tra gli ultras della squadra, si è tolto la vita, lasciando sgomenti amici, compagni di curva e tutto l'ambiente calcistico barese.

Lutto e cordoglio tra i tifosi

La notizia della sua morte ha generato un’ondata di cordoglio non solo tra i tifosi del Bari, ma anche tra quelli delle squadre avversarie, che hanno espresso solidarietà e dolore per la perdita. Molti tifosi hanno condiviso ricordi e messaggi di affetto sui social media, ricordandolo come una persona sempre presente, appassionata e coinvolta nelle iniziative del gruppo.

Una figura amata nella tifoseria

F.P. era una figura di riferimento per la tifoseria biancorossa, un volto noto e benvoluto nella comunità degli ultras, sempre pronto a supportare la squadra. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, non solo sugli spalti, ma anche tra chi lo conosceva da vicino.

L'intera comunità calcistica barese si stringe in un silenzioso abbraccio di solidarietà e vicinanza alla famiglia e agli amici.