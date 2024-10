Tragedia familiare a Solero: uomo accoltella a morte la moglie e chiama i carabinieri

ALESSANDRIA - Un dramma familiare ha sconvolto questa mattina Solero, un piccolo centro in provincia di Alessandria. Giovanni Salamone, 61 anni, ha accoltellato a morte la moglie, Patrizia Russo, 53 anni, all'interno della loro abitazione. L’uomo ha chiamato lui stesso i carabinieri subito dopo l’omicidio. I militari, giunti sul posto insieme all’equipe medica del 118, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.La tragedia si è consumata intorno alle 5:30 del mattino, nella casa della coppia in via Cavoli. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Alessandria, sotto la direzione del pm Andrea Trucano. Al momento, i dettagli sulla dinamica dell’omicidio e il movente restano poco chiari, ma si ipotizza che l’uomo possa aver agito durante una lite con la consorte. Salamone è stato condotto in caserma per essere interrogato dalle autorità.Patrizia Russo era un’insegnante di sostegno presso le scuole medie "Lucio Ferraris" della zona. La coppia, originaria di un altro luogo, si era trasferita a Solero da circa un anno. Solero è una piccola comunità di circa 1.700 abitanti, situata lungo la statale per Asti. Secondo le prime informazioni, Giovanni Salamone e Patrizia Russo avevano due figli, ma al momento della tragedia vivevano da soli nel paese.Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli e comprendere le ragioni di questo tragico femminicidio, che ha profondamente scosso la comunità locale.