Internalizzazione del Centro neurolesi di Ceglie Messapica: Gioia lancia l'allarme per i lavoratori

BARI - Il Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, dott. Tommaso Gioia, interviene con forza sulla delicata questione dell'internalizzazione del Centro per neurolesi e motulesi di Ceglie Messapica. Una decisione normativa necessaria, ma che desta serie preoccupazioni per i lavoratori coinvolti."Nonostante i toni trionfalistici - dichiara senza mezzi termini il dott. Gioia - nutro una moderata, ma fondata preoccupazione per il futuro dei lavoratori del presidio. È stato loro ripetutamente garantito che nessuno sarebbe rimasto senza impiego, eppure il bando per le nuove assunzioni a tempo indeterminato sembra mettere a rischio proprio questo."Dopo un'attenta analisi, insieme ad esperti del settore, il Consigliere ritiene che il bando vada rivisto e rimodulato, al fine di salvaguardare i diritti di chi, fino a ieri, aveva un'occupazione stabile. "Non possiamo permettere - incalza Gioia - che questi lavoratori si ritrovino in una situazione di incertezza." Il Consigliere, invece, esprime un giudizio positivo sulla scelta dell'avviso a tempo determinato riservato al personale interno, considerandolo un passo nella giusta direzione per assicurare la continuità lavorativa e la stabilità degli operatori attualmente impiegati."Siamo di fronte a una sfida importante - conclude il dott. Gioia - che richiede il massimo impegno e la tutela dei diritti dei lavoratori, elemento fondamentale per garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini."