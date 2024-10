Tragedia a Laterza: donna perde la vita in un incidente tra auto e camion

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso, i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso della donna, e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di estricazione del corpo dalle lamiere dell’auto. Presenti anche gli agenti della Polizia locale per gestire la viabilità e supportare le indagini sull’esatta dinamica dell’incidente.



L’episodio ha scosso la comunità locale, mentre le autorità sono al lavoro per stabilire le cause del sinistro.

LATERZA - Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi nel Tarantino, lungo l’incrocio tra la strada provinciale 20 e la strada provinciale 22, nel territorio di Laterza. La vittima, una donna alla guida di una Peugeot 206 rossa, è deceduta dopo che la sua auto è finita violentemente contro un mezzo pesante.Secondo le prime ricostruzioni, la Peugeot, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con un camion. L’impatto è stato fatale per la conducente, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.