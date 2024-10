Gaia, sonorità brasiliane nel nuovo singolo 'Tardi¿''

Per seguire Gaia: https://open.spotify.com/intl-it/artist/0OFaDytDp3ESiV7HhcVh4y https://www.instagram.com/gaiafusani_/profilecard/?igsh=MXRyaW1kaTBjMnpn https://www.tiktok.com/@gaiafusani._._?_t=8qLAqweOgfA&_r=1 https://www.youtube.com/@gaiafusanii



Gaia Fusani nasce a Carrara, in Toscana, da una famiglia appassionata di musica. All’età di 9 anni iniziare a studiare pianoforte alla scuola DoReMi di Massa. Dopo alcune esperienze, sentiva la necessità di sfogare le sue emozioni attraverso l'arte così, una sera, scrisse di getto il primo testo in inglese. Incoraggiata dal maestro di pianoforte David, nell'anno 2021 pubblica il primo inedito "Darkside", iniziando così il suo percorso da cantautrice. Nel 2022 prende parte al progetto Sugar 90 con Sugar Music, pubblicando la cover acustica di Gloria di Umberto Tozzi. Attualmente vive a Madrid ed esplora il mondo della musica in spagnolo collaborando con artisti del posto e dell'America del sud, come negli ultimi pezzi pubblicati:" Llorando en Ibiza", "Besos" e "Te encontré". Ama esplorare nuovi generi ed ultimamente si sta avvicinando alla musica urban e house.

Da venerdì 11 ottobre sarà disponibile nelle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica TARDI¿(Rumori Digitali) il nuovo singolo della giovane cantautrice GAIA, scritto dalla stessa artista e prodotto da Strawberry Production. Il brano, dalle sonorità brasiliane, rappresenta il suo nuovo percorso artistico e la voglia di sperimentare generi musicali diversi.TARDI¿ - spiega Gaia - nasce da una sensazione che ritrovo spesso in me stessa, quella di non essere in tempo a realizzarmi, il ritmo incalzante e il testo mi riportano a un sentimento di smarrimento ma, in contemporanea, traggono consiglio: quello di affrontare la vita con calma, come dice il testo "non è mai tardi". Essendo familiare con la musica brasiliana, ho scelto un ritmo che mi portasse su quelle corde e mi coinvolgesse emotivamente, permettendomi di esprimere la mia vocalità ma anche lasciando un ritornello che rimbomba facilmente nella testa . Nella parte pre ritornello affronto il tema della FOMO, ossia Fear Of Missing Out : è il tema principale del mio testo, con cui la maggior parte dei giovani hanno a che fare. La necessità di "dare un ritmo alle mie pagine" mi ha portato a scrivere tutto ciò ma il tempo non manca nella vita di tutti noi e possiamo permetterci di sbagliare "andando avanti e indietro".