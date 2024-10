Tragedia sulla strada Bitonto-Mariotto: 21enne perde la vita in un incidente stradale

BITONTO - Nel pomeriggio di ieri, un drammatico incidente ha spezzato la vita di Rossella Veneto, una giovane di 21 anni, sulla strada che collega Bitonto alla frazione di Mariotto, nel Barese. La giovane era alla guida della sua auto quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle curve pericolose del tratto stradale.L’auto è finita fuori strada, impattando violentemente contro alcuni alberi. Rossella sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo a causa del forte impatto. Purtroppo, i soccorsi tempestivi del personale del 118 non sono riusciti a salvarle la vita.Poco dopo, sullo stesso tratto di strada, un altro grave incidente ha coinvolto un secondo automobilista, che è finito fuori strada in circostanze simili. Il conducente è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Paolo di Bari in codice giallo, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.La comunità è sotto shock per questa duplice tragedia che riporta l’attenzione sulla pericolosità delle strade e sulle insidie del maltempo.