Umberto Galimberti a Molfetta: 'L'uomo nell'età della tecnica'

MOLFETTA - Domani, giovedì 24 ottobre, alle 18.30, Network Contacts di Molfetta (via Olivetti, 17) avrà l'onore di ospitare il noto filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, che presenterà una lectio magistralis dal titolo “L’uomo nell’età della tecnica”.

Galimberti, uno dei più illustri saggisti italiani contemporanei, guiderà un'importante riflessione sul rapporto tra filosofia e scienza, affrontando una questione di straordinaria attualità: dove finisce il talento umano e inizia il valore aggiunto della tecnologia? Questo tema, di grande rilevanza e spesso controverso, è cruciale per le strategie di sviluppo aziendale e invita a una profonda riflessione su come la tecnologia influisca sulle dinamiche lavorative e sulla nostra identità.

Durante la sua lezione, Galimberti analizzerà come la tecnologia, inizialmente concepita come uno strumento nelle mani dell'uomo, sia diventata un vero e proprio soggetto della storia, capace di governare il mondo e ridurre l'essere umano a una mera funzionalità dei suoi apparati. Un'analisi che promette di stimolare un dibattito vivace e profondo tra i partecipanti.

L’evento è organizzato dalla onlus “Contasudinoi”, nata all'interno di Network Contacts, e gode della collaborazione con il festival Il Libro Possibile. La lectio magistralis è inserita nel programma di iniziative di welfare dell'azienda, da sempre una priorità nelle sue politiche aziendali, e sarà riservata a tutti coloro che lavorano in Network Contacts.

L'incontro con Galimberti si preannuncia come un’occasione unica per riflettere sul futuro del lavoro e sull'influenza pervasiva della tecnologia nella nostra vita quotidiana. Non mancate!