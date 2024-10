Trasporti, consegnati 25 nuovi autobus a metano: acquistati dalla Regione, a 11 Comuni

BARI - Con complessivi 45,8 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano Complementare al PNRR, la Regione Puglia ha acquistato 148 autobus suburbani a metano (90 Otokar medio-lunghi e 58 Iveco lunghi) assegnati a 27 Comuni, e concessi in usufrutto alle imprese titolari del contratto di servizio TPL, con l’obiettivo di togliere completamente dalla circolazione e rottamare gli Euro 1, Euro 2 ed Euro 3. Dopo la consegna dei 58 autobus Iveco ai Comuni di Foggia (42) e di Bari (16) nel corso dell’estate, sono stati consegnati la scorsa settimana i primi 25 autobus Otokar a 11 Comuni. Nel dettaglio al Comune di Manfredonia sono stati assegnati 5 mezzi. Seguono i Comuni di Trani, Monopoli e Ostuni con 3 bus a testa, poi Andria, Mattinata, Brindisi e Putignano con due bus a testa e un autobus rispettivamente ai Comuni di Cassano delle Murge, Gravina in Puglia e San Severo. La consegna dei rimanenti 65 autobus Otokar avverrà quanto prima, man mano che dalla Motorizzazione verrà data conferma dell’emissione dei documenti di circolazione e delle targhe.“Sono soddisfatta di vedere che tra i Comuni assegnatari dei mezzi ci sono non solo capoluoghi di provincia come Andria e Trani, ma anche Comuni più piccoli - ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. Per tutti, il collegamento suburbano è di grande importanza, non solo per i residenti e i pendolari, studenti e lavoratori, che vivono in periferia ma anche per il turismo, penso ai collegamenti tra il centro urbano, dove ci sono le stazioni ferroviarie, e le spiagge o i luoghi di interesse culturale. I numeri del rinnovo delle flotte su gomma che possiamo dare sono di una certa rilevanza. Circa l’85% dei mezzi E1, E2 ed E3 che erano ancora circolanti sono stati sostituiti con mezzi a basso impatto ambientale e dotati dei più moderni sistemi di sicurezza a bordo e in marcia. Complessivamente siamo a circa il 30% dell’intero parco autobus regionale rinnovato, grazie all’acquisto da parte della Regione di 849 nuovi autobus (580 extraurbani e 269 urbani).”