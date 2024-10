'Nonno Ascoltami', tornano le domeniche di prevenzione dedicate alla salute uditiva: domani a Palazzo di Città la presentazione del tour pugliese

BARI - Si svolgerà domani, martedì otto ottobre, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione delle tappe pugliesi di “Nonno Ascoltami! La prevenzione in piazza”, la campagna nazionale promossa da Udito Italia onlus per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della salute uditiva, sostenuta dall’Oms e dal Ministero della Salute. L’edizione 2024, che ha preso il via il 29 settembre, prevede in totale cinque domeniche, fino al 27 ottobre, con la consolidata formula che vedrà impegnati a disposizione dei cittadini medici specialisti, professionisti sanitari e volontari. Per quanto riguarda la Puglia, anche quest’anno la campagna gode del patrocinio della Sezione Sanità di Confindustria Bari e Bat e della partnership tecnica con l’Istituto Acustico Maico, associato locale di Confindustria.Parteciperanno alla conferenza stampa di domani: l’assessore comunale allo Sviluppo Locale e Blue Economy Pietro Petruzzelli, la presidente del Municipio 1 Annamaria Ferretti, la presidente della Commissione consiliare Culture, Politiche giovanili ed educative, Conoscenza e Sport Francesca Bottalico, la presidente di Udito Italia Onlus Valentina Faricelli, la vice presidente di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani Annabella Cascione, il presidente della sezione Sanità di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani Antonio Lauriola, il direttore del reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “Di Venere” Michele Barbara, il direttore UO di Otorinolaringoiatria - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Nicola Quaranta e il dirigente UOSD di Otorino dell’Ospedale “San Giacomo” di Monopoli Egidio Dalena.