Trasporti, primo incontro in Assessorato per l’attivazione della Piattaforma regionale per l’emissione di titoli di viaggio in favore delle persone con disabilità

BARI - Si è tenuto questa mattina presso l’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia un primo incontro con il Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, Antonio Giampietro, gli stakeholder dei trasporti e InnovaPuglia per avviare il progetto della Piattaforma regionale per l’emissione di titoli di viaggio in favore dell’utenza diversamente abile.“Accogliendo le numerose segnalazioni dell’utenza diversamente abile, abbiamo avviato un confronto per la definizione della Piattaforma regionale che permetterà l’emissione di titoli di viaggio evitando procedure lunghe e ripetitive e soprattutto assicurando a tutti il diritto alle agevolazioni tariffarie”, ha spiegato l’assessore regionale Debora Ciliento.A questo primo incontro, in cui sono state raccolte le esigenze dell’utenza e si è fatto il punto su quali siano le banche dati necessarie a implementare la piattaforma regionale, seguiranno altri incontri tecnici per la sua attivazione.“Il nostro obiettivo è quello di rendere un servizio facilmente accessibile ed efficace per un rapido rilascio dei titoli di viaggio in modo da garantire il diritto alla mobilità e a usufruire del trasporto pubblico a tutti i cittadini – ha ribadito l’assessore -. Gli uffici dell’Assessorato sono già al lavoro in modo da accelerare i tempi di attivazione del servizio, perché vogliamo dare risposte concrete all’utenza che ha sollecitato un nostro intervento a tutela dei propri diritti".