Trinitapoli: Ottobre Rosa, al via la II Edizione delle 'Passeggiate d'Autunno'

MICHELE MININNI - A Trinitapoli si rinnova l’appuntamento con la seconda edizione delle "Passeggiate d'Autunno", un’iniziativa promossa dall’Associazione Tautor guidata da Mariangela Lo Zupone, in collaborazione con il Comune di Trinitapoli e Atisale di Margherita di Savoia. Questo evento si inserisce nell’ambito delle iniziative di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, in collaborazione con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

L’itinerario prenderà il via dalle Saline di Margherita di Savoia, uno dei siti salinari più grandi e affascinanti d’Europa. Da qui, i partecipanti proseguiranno verso il Parco Archeologico degli Ipogei di Trinitapoli, un'area ricca di storia che custodisce preziose testimonianze archeologiche. Durante la passeggiata, sarà offerta anche una degustazione di prodotti tipici locali a cura dell'oleificio Casale dei fratelli Ingianni, una sosta perfetta per assaporare l'eccellenza dei sapori pugliesi.

Questa speciale visita non solo permetterà ai partecipanti di scoprire le bellezze naturali e culturali del territorio, ma avrà anche un importante valore simbolico e informativo, ricordando l’importanza della prevenzione nella lotta contro il tumore al seno.

Per chi fosse interessato a partecipare alle Passeggiate d’Autunno, è possibile ottenere maggiori informazioni e prenotarsi ai seguenti contatti:

Tel : +39 3275829826

: +39 3275829826 Tel: +39 3491641909

Un’occasione imperdibile per immergersi nella storia, nella natura e nei sapori locali, sostenendo al contempo una causa fondamentale per la salute delle donne.