Fiera di San Simone a Sannicola (Le)

LECCE - Il 26 e 27 ottobre ritorna uno degli appuntamenti più antichi del Salento,"Fiera di San Simone". Con la cittadina di Sannicola pronta a trasformarsi nuovamente in una imponente “area pedonale” e la centralissima Piazza della Repubblica “invasa” e pervasa dai profumi e dai sapori della "Fiera del Gusto": oltre alle numerose aziende salentine e pugliesi con le eccellenze del territorio, saranno presenti, anche quest’anno, le aziende provenienti dalle varie regioni d’Italia (Calabria, Sicilia, Abruzzo, Umbria, ecc.) che esporranno vini, olii, taralli, salumi e formaggi tipici, conserve, prodotti da forno e liquori.Anche in quest’edizione risalto al mercato, all’ "Artigianato tipico salentino" e l’immancabile anche area destinata all’artigianato del libero ingegno e, come da tradizione, nelle via adiacenti alla piazza centrale, gli stand delle associazioni locali e i caratteristici venditori ambulanti di “Cibo di strada”, scapece, castagne, dolciumi, “cupeta” e tanto altro, per la gioia di grandi e piccini. Ricco e per tutti i gusti il programma delle due giornate: sabato 26 ottobre, nella mattina pomeriggio, l’inaugurazione della Mostra personale di Luigi Palumbo e nella serata gran concerto in piazza con I KALINKA e la loro musica Folk revival.Domenica 27, in mattinata, la tradizionale "Fiera del Bestiame" in via Mozart e sempre in piazza spazio allo sport, l’Asd Salento In Line organizza una dimostrazione di pattinaggio corsa e prova gratuita per i ragazzi che volessero provare l'ebbrezza di pattinare. Nel pomeriggio, a cura della Proloco Lido Conchiglie Sannicola , organizza un bellissimo appuntamento dedicato a tutti i bambini, CARTOON IN FIERA con laboratori di pasta di zucchero, laboratorio di disegno accompagnati da 4 mascotte dei fumetti.Sempre nel pomeriggio, l’Amministrazione presenterà il Neo comitato che promuoverà l’Abbazia di San Mauro nel programma del FAI- Fondo Ambiente Italiano dei “Luoghi del Cuore”.La Fiera, patrocinato dalla Regione Puglia, Provincia di Lecce, Coldiretti Lecce e Delegazione FAI Salento Jonico si concluderà con la tradizionale musica popolare dei gruppi TREMULA CORE ed i KAMAFEI.