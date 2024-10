Tuglie, il salentino Mine nel nuovo album di Shiva

TUGLIE - L’arte e la salentinità del producer Mine nel nuovo album di Shiva. Il 21enne di Tuglie (Lecce), Francesco Minerba, studente di Ingegneria del suono del Sae Institute di Milano è presente in Milano Angels con il brano Replay, feat Lil Tjay, realizzato con il celebre producer Finesse.Il brano si è da subito posizionato nelle Top 50 di Spotify ed Apple Music Un nuovo step importante per l’artista salentino, il quale già da diversi anni produce per gli artisti più influenti del panorama urban italiano.Nel 2023, Mine entra a fare parte di di Milano Ovest label del patron Andrea Arrigoni, in arte Shiva e nello stesso anno contribuisce all`uscita dell`album Santana Sean con il brano Riflessi Rossi (feat. Gué & Luché) e al singolo di Cancun Culto Boy (feat. Kid Yugi).Grandi risultati per Francesco che ancora giovanissimo si è fatto notare sulla scena urban milanese tanto da attirare le attenzioni di molti esperti del settore.Il giovane produttore ha recentemente partecipato a un prestigioso camp di produzione a Stoccolma, organizzato da Sony Music Publishing e BeatStars, evento esclusivo che ha riunito produttori di fama internazionale provenienti da tutto il mondo.Questa esperienza gli ha permesso di confrontarsi con alcuni dei nomi più importanti del settore, ampliando ulteriormente le sue competenze e reti professionali.Appassionatosi alla produzione audio da giovanissimo, Francesco ha iniziato il suo percorso artistico grazie all’incontro con Xclax e 4Veritas, coi quali ha messo su il primo studio di registrazione.«Non posso che ringraziarli – dice Mine – mi hanno accolto a braccia aperte e mi hanno messo a disposizione le loro esperienze. Abbiamo grandi progetti da portare avanti assieme, sapere di potere lavorare con loro mi dà grandi motivazioni e speranze».I sogni realizzati di Mine sono ancora all’inizio: «Vorrei andare negli Stati Uniti, a Los Angeles – le parole del giovane artista di Tuglie - per migliorare il mio bagaglio artistico e umano e potere vivere quello che ascolto nella musica. È importante avere stimoli sempre nuovi così come ampliare la rete degli artisti con i quali collaboro».