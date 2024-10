La Corte dei Conti parifica il rendiconto 2023 della Regione Puglia: bilancio in equilibrio e gestione virtuosa

BARI - La Corte dei Conti ha ufficialmente parificato il rendiconto della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023, evidenziando un bilancio in equilibrio e una gestione responsabile delle risorse. Questo risultato testimonia una conduzione virtuosa, che ha permesso di raggiungere importanti obiettivi senza incrementare la pressione fiscale né contrarre nuovo debito. Durante l’udienza di parificazione, presieduta dalla Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Puglia, Cinzia Barisano, il Presidente della Regione, Michele Emiliano, ha sottolineato i progressi fatti, ricordando che per il nono anno consecutivo la Regione si presenta al giudizio con risultati positivi.Una gestione responsabile e senza aumento della pressione fiscaleIl presidente Emiliano ha evidenziato come questo traguardo sia stato raggiunto nonostante le difficoltà economiche globali, come l’aumento dei costi energetici e l’inflazione. “Per il nono anno consecutivo ci presentiamo al giudizio del sistema dei controlli dei conti pubblici con le evidenze di una gestione virtuosa”, ha dichiarato Emiliano. Questo è stato possibile mantenendo invariate le imposte regionali e riducendo, al contempo, il debito complessivo. Inoltre, la crescita economica della Puglia, che procede a un ritmo doppio rispetto a quello nazionale, è un ulteriore segnale di successo.L’assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, ha aggiunto che la continuità di questi risultati non è scontata, sottolineando come altre Regioni abbiano subito parziali bocciature. Piemontese ha lodato